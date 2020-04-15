Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı

DHA

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Antalya E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı. Cezaevinden gün sonuna kadar yaklaşık 900 mahkumun tahliye edileceği açıklandı. Antalya E Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde dün sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alınmaya başladı. Cezaevine sivil vatandaş ve araçlar yaklaştırılmazken, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de çevrede kuş uçurtmadı. Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun önüne bu sabah...

Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı

<br>Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Antalya E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı. Cezaevinden gün sonuna kadar yaklaşık 900 mahkumun tahliye edileceği açıklandı.<br>Antalya E Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde dün sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alınmaya başladı. Cezaevine sivil vatandaş ve araçlar yaklaştırılmazken, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de çevrede kuş uçurtmadı. Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun önüne bu sabah erken saatlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsleri getirildi. Ailelerin cezaevi önündeki bekleyişleri sürürken, polis ve jandarma, kurdukları bariyerlere kimseyi yaklaştırmadı.<br>Gazetecilerin görüntü almaması için de yoğun çaba harcayan jandarma, cezaevi kapısının önünde mahkumları otobüslere alırken, çekim yapan gazetecileri gördükten sonra otobüsleri cezaevi yerleşkesinin içine çektirdi. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş çaplı güvenlik tedbirleri eşliğinde maskeleri takılı bir şekilde sosyal mesafe kuralına göre otobüslere alınan mahkumlar, cezaevinden jandarma ve polis eskortu eşliğinde çıkarıldı.<br>Bir yakınının çıkışını bekleyen Ali Kılıç, kötü duygular içerisinde olduğunu belirterek, "Çocuğun çıkıp çıkmayacağı belli değil. İçeriden telefon açarak 'Enişte çıkacağım' dedi. Geldik ama içeriye sokmuyorlar. Mahkumları otobüslere bindiriyorlar. Mahkumumuzu yoldan alabilir miyiz diyoruz. Ancak otobüs durmayacak. Kimilerini Antalya içerisine, kimilerini de otogara bırakacaklarını söylüyorlar. Ben Antalya içerisinde otobüs mü takip edeceğim" dedi.<br>Sultan Poyraz ise, "Çok mutluyuz tabii ki. Çocuklarımız çıkıyor. Daha 5 ayı vardı. Erken ama izinli olarak çıkacak. Keşke temelli çıksaydı. Heyecanlıyım. Bekliyorum, ancak nereden alacağımızı bilmiyorum. Otobüsle çıkışlarını bekliyoruz" diye konuştu.<br>Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ise yapılan uygulamanın tamamen mahkumların ve ailelerinin sağlığı ile ilgili olduğunu belirterek, cezaevinden alınan mahkumların şehir içinde evlerine kadar bırakılacağını açıkladı. Başsavcılık, Antalya dışında ikamet edenlerin ise otogara bırakılacağını, seyahat için belgelerinin ise cezaevinde kendilerine teslim edildiğini söyledi.<br>Gün sonuna kadar Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan yaklaşık 900 kişinin tahliye olacağı açıklandı. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda olanların işlemleri ise devam ediyor.<br>DÜZENLEMEDEN KİMLER FAYDALANIYOR?<br>İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kabul edilen yasa kapsamında koronavirüs nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek. Ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-04-15 10:49:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Villada parti yapan 10 kişiye sosyal mesafe cezası
YEREL HABERLER Villada parti yapan 10 kişiye sosyal mesafe cezası
(Görüntülü) MATSO yönetimi, kiracılarından 3 ay kira almayacak
YEREL HABERLER (Görüntülü) MATSO yönetimi, kiracılarından 3 ay kira ...
Çarptığı yayayı 100 metre sürükleyip, ölümüne neden olan sürücü aranıyor/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Çarptığı yayayı 100 metre sürükleyip, ölümüne neden ...
MATSO yönetimi, kiracılarından 3 ay kira almayacak
YEREL HABERLER MATSO yönetimi, kiracılarından 3 ay kira almayacak
Mezarlıklarda koronavirüs tedbirleri sıkılaştırıldı
YEREL HABERLER Mezarlıklarda koronavirüs tedbirleri sıkılaştırıldı
Yol uygulamasında 50 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Yol uygulamasında 50 gram eroin ele geçirildi
(ÖZEL) Sokağa çıkamayan huzurevi sakinlerinin eğlence ayaklarına geldi Balkonlara çıkan yaşlılar bahçedeki konser eşliğinde doyasıya eğlendi Kaşık havasına kendini kaptıran bir yaşlı, balkonda gençlere taş çıkarttı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sokağa çıkamayan huzurevi sakinlerinin eğlence ...
(Görüntülü) Mezarlıklarda koronavirüs tedbirleri sıkılaştırıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mezarlıklarda koronavirüs tedbirleri ...
Çarptığı yayayı 100 metre sürükleyip, ölümüne neden olan sürücü aranıyor
YEREL HABERLER Çarptığı yayayı 100 metre sürükleyip, ölümüne neden ...
(Görüntülü) Çarptığı yayayı 100 metre sürükleyip öldüren sürücü kaçtı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çarptığı yayayı 100 metre sürükleyip ...
SunExpress'in yeni CEO'su Max Kownatzki görevine başladı
YEREL HABERLER SunExpress'in yeni CEO'su Max Kownatzki görevine ...
(Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle sahildeki çardaklar boş kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle sahildeki çardaklar ...
(Görüntülü) 'İptal edilen organizasyonların ücreti geri alınabilir'
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'İptal edilen organizasyonların ücreti ...
'İptal edilen organizasyonların ücreti geri alınabilir'
YEREL HABERLER 'İptal edilen organizasyonların ücreti geri ...
Turizmde rezervasyonlar, ağustos- eylüle kaydı
YEREL HABERLER Turizmde rezervasyonlar, ağustos- eylüle kaydı
Koronavirüs nedeniyle sahildeki çardaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Koronavirüs nedeniyle sahildeki çardaklar boş kaldı
Antalya'da trafik kazası:2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da trafik kazası:2 yaralı
Sahile gidemeyen kadınlar çatıda güneşlendi
YEREL HABERLER Sahile gidemeyen kadınlar çatıda güneşlendi
Antalya’da 44 sürücüye ceza havadan geldi
YEREL HABERLER Antalya’da 44 sürücüye ceza havadan geldi
(Görüntülü) 9 yaşındaki Bircan, ağaçtaki ipin boynuna dolanmasıyla öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) 9 yaşındaki Bircan, ağaçtaki ipin boynuna ...
9 yaşındaki Bircan, ağaçtaki ipin boynuna dolanmasıyla öldü (2)
YEREL HABERLER 9 yaşındaki Bircan, ağaçtaki ipin boynuna ...
Koronavirüs nedeniyle çatıda bikinili, mayolu güneşlenme
YEREL HABERLER Koronavirüs nedeniyle çatıda bikinili, mayolu ...
Antalya Ceza İnfaz Kurumlarında pozitif hükümlü ve tutuklu vaka yok Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı: “Antalya’da korona virüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü yok” Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, ‘ceza infaz kurumlarında korona virüse karşı önlemler alınmıyor’ haberine ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Antalya Ceza İnfaz Kurumlarında pozitif hükümlü ve ...
9 yaşındaki Bircan, ağaçtaki ipin boynuna dolanmasıyla öldü
YEREL HABERLER 9 yaşındaki Bircan, ağaçtaki ipin boynuna ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X