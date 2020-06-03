Motosiklet hırsızı yakalandı

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Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fığla Mahallesi’nde park halindeki 07 E 6089 plakalı motosikletin çalındığı ihbarını alarak çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, yaptıkları teknik ve fiziki takiple hırsızlık şüphelisinin E.Y. (29) olduğunu tespit etti. Polis, dün gece saat 23.30 sıralarında şüpheliyi Büyükbasbahçe Mahallesi’nde gizlendiği evinde yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı motosiklet ise evin bahçesinde plakası sökülmüş vaziyette bulundu. Motosiklette yapılan incelemelerde hırsızlıkta kullanıldığı düşünülen çok sayıda tornavida ve eldiven ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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