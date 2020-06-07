(ÖZEL) Azerbaycanlı şampiyon kick boksçu Bahram'ı, Glory'e Türk eşi Nehir hazırlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Azerbaycanlı şampiyon kick boksçu Bahram'ı, Glory'e Türk eşi Nehir hazırlıyor

DHA

Bahram: Glory'de en iyi şekilde mücadele edip başarımla hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi gururlandırmak istiyorumTolga YILDIRIMAli ÇEVİKBAŞ/ANTALYA, (DHA)Dünyanın en iyi kick boks sporcularının mücadele ettiği organizasyon olan Glory'de ringe çıkacak Azerbaycan milli takım sporcusu Bahram Rejepzade (29), koronavirüs nedeniyle ertelenen müsabakalara, dünya şampiyonu Türk eşi Nehir Rejepzade (31) ile hazırlanıyor. Azerbaycan'da kick boks milli takım sporcusu Bahram Rejepzade, 2013 yılında katıldığı dünya şampiyonasında Türk milli takımında forma giyen Nehir ile tanıştı. Şampiyonada karma...

(ÖZEL) Azerbaycanlı şampiyon kick boksçu Bahram'ı, Glory'e Türk eşi Nehir hazırlıyor

<br>Bahram: Glory'de en iyi şekilde mücadele edip başarımla hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi gururlandırmak istiyorumTolga YILDIRIMAli ÇEVİKBAŞ/ANTALYA, (DHA)Dünyanın en iyi kick boks sporcularının mücadele ettiği organizasyon olan Glory'de ringe çıkacak Azerbaycan milli takım sporcusu Bahram Rejepzade (29), koronavirüs nedeniyle ertelenen müsabakalara, dünya şampiyonu Türk eşi Nehir Rejepzade (31) ile hazırlanıyor.<br>Azerbaycan'da kick boks milli takım sporcusu Bahram Rejepzade, 2013 yılında katıldığı dünya şampiyonasında Türk milli takımında forma giyen Nehir ile tanıştı. Şampiyonada karma dövüş sanatları sporunda altın madalya kazanan ikili, aşka dönüşen birlikteliklerini ringdeki başarılarıyla taçlandırdı. Nehir Rejepzade, 2015 yılında Muaythai sporunda Türkiye ve Avrupa üçüncülüğünü kazandı. Bahram da 2017 yılında Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği'nin düzenlediği dünya şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu. Aynı yıl Azerbaycan'da yılın sporcusu seçilen Bahram ile Nehir, 2017'de evlendi.<br>Nehir, evliliklerinin ardından spor hayatına Azerbaycan'da devam etti. Bahram ise kick boks sporundaki başarısıyla dünyanın en iyi sporcularının mücadele ettiği organizasyon olan Glory'de 3 yıl ringe çıkmaya hak kazandı. Geçen sezon Glory'deki ilk maçında rakibine yenilen Bahram, kariyerindeki 58'inci maçında tek mağlubiyetini aldı. Glory'de 2020 sezonu için Tayland'da kamp yapan Bahram, çalışmalarının sonunda eşi Nehir ile Azerbaycan'a gitmek için İstanbul aktarmalı uçak yolculuğuna başladı. İstanbul'a geldiklerinde koronavirüs nedeniyle uçuşların iptal olması üzerine Nehir'in Adana'daki akrabasının yanına yerleşen iki dövüşçü, şehirlerarası seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle Antalya'ya geldi.<br>"GLORY'DE DÖVÜŞECEĞİM"<br>Pandemi sürecinde müsabakalara verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Bahram ile Nehir, şampiyona hazırlıklarına birlikte antrenman yaparak devam ediyor. Glory'de dünyanın en iyi kick boks sporcularıyla mücadele edecek Bahram, hazırlıklarını eşi Nehir ile antrenman yaparak sürdürüyor. 95 kiloda altın kemeri kazanmak istediğini dile getiren Bahram, "Dünya şampiyonu olduktan sonra Azerbaycan'da en iyi sporcu seçildim. Dünyanın kick boksta en büyük organizasyonu olan Glory'de dövüşeceğim. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Eşimle antrenman yapıp, müsabakalara hazırlanıyorum. Glory'de en iyi şekilde mücadele edip başarımla hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum" diye konuştu.<br>"ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK İSTİYORUZ"<br>Bahram ile kendisinin dünya şampiyonluğu kazandığı turnuvada tanışıp sonrasında evlenmelerinin çok güzel bir tesadüf olduğuna değinen Nehir Rejepzade, koronavirüs nedeniyle müsabakalara verilen arada eşine antrenmanlarda yardımcı olduğundan bahsetti. Hem Bahram'ın hem de kendisinin şampiyonalarda başarılı olacağına inandığını dile getiren Nehir, "Avrupa ve Türkiye üçüncülüğüm var. Koronavirüs nedeniyle müsabakalara ara verdik ama bireysel olarak çalışmalarımıza devam ediyor. Şampiyonluklar kazanmak istiyoruz" dedi.<br>"KARAKTERİ ZATEN ESAS ONU BİZE BAĞLAYAN TARAFIYDI"<br>Bahram Rejepzade'nin antrenörlüğünü yapan Murat İşler, sporcuyla tanışma hikayesini ve hayat hikayesiyle ilgili detayları şöyle anlattı:<br>"Bahram Rejepzade ile 2005 yılında İran'da tanıştık. O zamanlar küçük bir çocuktu. Babası Hüdavendigar Beyle de tanışmış olduk. Birbirimizle samimi bulduk. Sonra babası kendisini bize emanet etti. Türkiye'ye geldi, biz ağırladık. Bahram büyümeye başladı. Sporculuğu ve karakteri de büyüdükçe artık daha çok elvermeye başladı. Özellikle Isparta'da birçok kez antrenman yaptırdık. Davraz'da çok antrenman yaptırdık. Türkiye'nin tüm antrenörleri onun için seferber oldu. Karakteri zaten esas onu bize bağlayan tarafıydı. Hiçbir zaman Türklüğünden ödün vermedi. Duayı her zaman isteyen bir kardeşimiz oldu. 20162017 yılında da düğününü yapmak nasip oldu. Eşi zaten sporcuydu. Böyle bir olay olduğunda ilk bana açıldılar. Dediler ki 'Babacığım istemek de sana düşer', babası da dedi ki 'Murat vekaletim sende' sağ olsun. Biz de gittik Adana'da ailesinden istedik. Düğünlerini yaptık. Gayet güzel bir evlilikleri var. Şu an Bahram Golden Glory'de. 2018'de dünya wako kick boks şampiyonu oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev sağ olsun kendisi çok destek çıktı. Tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ederiz. Orada sahip çıkılınca 56 galibiyeti oldu. Bu bizi daha çok gururlandırdı. Golden Glory'de 10 maçlık bir serüvene imza attı. Bahram'ın buralara gelmesinde Isparta'mızın da küçük de olsa bir etkisi vardır. Davraz Kayak Merkezi'nde nefes ve oksijen antrenmanı yapmıştır. Buradan yetkililere de sesleniyoruz. Turizm, lavanta, gül olduğu gibi oksijen turizmine de kulak verilmesi gerekiyor. Biz bunu başardık. Ayrıca Bahram, Azerbaycan'da da yılın sporcusu seçildi. Türkiye'ye gelişinde de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a özel selamlarını getirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>Bahram Rejepzade ısınma detayları<br>Nehir Rejepzade ısınma detayları<br>Bahram ve Nehir Rejepzade kum torbaları yumruklamaları<br>Bahram ve Nehir Rejepzade kum torbalarını tekmelemeleri<br>Bahram ve Nehir Rejepzade ring üzerinde çalışma detayları<br>Nehir Rejepzade röportaj<br>Bahram Rejepzade röportaj<br>Genel detaylar<br>Murat İşler röportajDHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMAli ÇEVİKBAŞ<br>2020-06-07 10:45:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da, güneş çevresinde hale
YEREL HABERLER Antalya'da, güneş çevresinde hale
Film arası evlilik teklifi
YEREL HABERLER Film arası evlilik teklifi
Kepez cemevinin anahtarını teslim ediyor
YEREL HABERLER Kepez cemevinin anahtarını teslim ediyor
Patara´da 1,3 santim çapında antik yüzük taşı bulundu
YEREL HABERLER Patara´da 1,3 santim çapında antik yüzük taşı bulundu
(ÖZEL) "Çarptığımı fark etmedim, etsem dururdum" dedi, 144 promil alkollü çıktı Aracın arka tekerleri kopup, tamponlar yola saçılınca durmak zorunda kaldı Hurdaya dönen otomobili çekiciye yükletirken polise yakalandı
YEREL HABERLER (ÖZEL) "Çarptığımı fark etmedim, etsem dururdum" ...
Araçta sinema etkinliğinde beyaz perdeden aşkını ilan etti Antalya'da 'arabada sinema’ etkinliği bir gencin evlilik teklifine sahne oldu Kız arkadaşının aracına gidip önünde diz çöken damat adayı ' evet' cevabını aldı
YEREL HABERLER Araçta sinema etkinliğinde beyaz perdeden aşkını ilan ...
Yatak yarası yatağa mahkum etti Yüzde 72 engeli bulunan 49 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın 27 günlük yoğun bakımı sonrası, kalçalarında yatak yarası oluştu Gözyaşları içinde yardım isteyen Yusuf Yılmaz'ın tek isteği sağlığına kavuşmak
YEREL HABERLER Yatak yarası yatağa mahkum etti Yüzde 72 engeli ...
Çilek, karpuz, erik ve kirazın fazlası zararlı
YEREL HABERLER Çilek, karpuz, erik ve kirazın fazlası zararlı
Üniversitenin 'Akademi Çiftlik' ürünleri yok satıyor
YEREL HABERLER Üniversitenin 'Akademi Çiftlik' ürünleri yok satıyor
Elmalı MYO Bilgisayar Programına Öğrenci alınacak
YEREL HABERLER Elmalı MYO Bilgisayar Programına Öğrenci alınacak
Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla yaraladı, tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla ...
Kredi kampanyası gayrimenkule ilgiyi arttırdı
YEREL HABERLER Kredi kampanyası gayrimenkule ilgiyi arttırdı
Seyir halinde aracın direksiyonunu bıraktı, ayağa kalktı
YEREL HABERLER Seyir halinde aracın direksiyonunu bıraktı, ayağa ...
Dalış okullarından hava tüplerini marinada doldurma talebi
YEREL HABERLER Dalış okullarından hava tüplerini marinada doldurma ...
Tarihi Kaleiçi’ne giriş ve çıkışlar 7 kapıdan yapılacak Giriş ve çıkış sırasında görevli personeller tarafından ateş ölçümü yapılacak Kaleiçi’ne canlılık katacak revizyon
YEREL HABERLER Tarihi Kaleiçi’ne giriş ve çıkışlar 7 kapıdan ...
Tüm sağlık çalışanlarına yüzde 20 indirim
YEREL HABERLER Tüm sağlık çalışanlarına yüzde 20 indirim
Plaj yasağı kalktı, falezlerden atlayışlar başladı
YEREL HABERLER Plaj yasağı kalktı, falezlerden atlayışlar başladı
Dünyaca ünlü sahil, eski günlerini arıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahil, eski günlerini arıyor/ Ek ...
Sigara vermeyen gence şehrin göbeğinde dehşeti yaşattılar Onlarca vatandaşın gözleri önünde bıçaklanan genç ağır yaralandı Yaşlıların ve çocukların gözleri önünde yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Sigara vermeyen gence şehrin göbeğinde dehşeti ...
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili eski günlerini arıyor
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili eski günlerini arıyor
Balon balığına 'deniz ayakkabısı' tedbiri/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Balon balığına 'deniz ayakkabısı' tedbiri/ Ek ...
Arşiv deposunu sahte içki imalathanesine çevirdiler Depoya baskın yapan jandarma gördüklerine inanamadı Antalya'da sahte içki imalathanesine baskın
YEREL HABERLER Arşiv deposunu sahte içki imalathanesine ...
'Zavadanak Dayı’ya çifte bayram yaşatanın, milyoner Murat Tokmak olduğu ortaya çıktı Geçirdiği trafik kazası sonrası ‘zavadanak’ sözüyle fenomen olan Bekir Varol’a bayramda üzerinde resminin basılı olduğu arabayı, 2017 yılında şans oyunlarından 15 milyon 250 bin TL kazanan Murat Tokmak’ın verdiği ortaya çıktı Murat Tokmak: “Dayının arabayı görünce parlayan gözleri her şeye bedeldi. Benim hala milyoner olduğumu bilmiyor”
YEREL HABERLER 'Zavadanak Dayı’ya çifte bayram yaşatanın, milyoner ...
Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla yaraladı, tutuklandı
YEREL HABERLER Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X