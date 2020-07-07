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Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde 4 AÜ’lü

İHA

Akdeniz Üniversitesinden 4 bilim insanı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde yer aldı.

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde 4 AÜ’lü

Akdeniz Üniversitesinden 4 bilim insanı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer aldı.
ABD ve Hollanda'dan bilim insanlarının; bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan kompozit indikator bilimsel etki endeksini kullanarak 22 ana bilim dalı ve 176 alt bilim dalında oluşturduğu en etkili bilim insanları listesinde, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Alpsoy, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Civalek, Fen Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yılmaz Şimşek ve Prof. Dr. Erol Ayrancı yer almayı başardı.
Plos Biology isimli bilimsel dergide yayımlanan listeye Türkiye'den 196 isim girdi. Ana bilim dallarına göre Türkiye’den listeye en çok bilim insanı 37 kişiyle kimya alanından girerken, klinik tıp alanı 30 kişiyle ikinci sırada yer aldı. Etkinleştirici ve Stratejik Teknolojiler ile Mühendislik alanları ise 28’er bilim insanıyla üçüncü sırayı paylaştı.
Diğer alanlar şöyle sıralandı; Fizik ve Astronomi 20, İletişim ve Bilgi Teknolojileri 17, Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık 10, Yer ve Çevre Bilimleri 8, Biyomedikal Araştırma 5, Matematik ve İstatistik 4, Ekonomi ve İşletme 3, Yapı ve Tasarım 2, Biyoloji 2, Psikoloji ve Bilişsel Bilimler 1, Sosyal Bilimler 1.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde, Türkiye'den 196 bilim insanının içerisinde Akdeniz Üniversitesi’nden 4 hocamızın yer almasından dolayı gurur duyduk. Yakın gelecekte bu sayıların daha da artması dileğiyle emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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