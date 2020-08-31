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Korkuteli Seyirpark hizmete girdi 457 bin metrekarelik alanda 7’ den 77’ ye herkese hitap edecek

İHA

Antalya'da Korkuteli Belediyesi tarafından projelendirilen ve 103 günde tamamlanan Türkiye'nin en büyük 3 parkından birisi olan Korkuteli Seyirpark törenle hizmete açıldı.

Korkuteli Seyirpark hizmete girdi 457 bin metrekarelik alanda 7’ den 77’ ye herkese hitap edecek

Antalya'da Korkuteli Belediyesi tarafından projelendirilen ve 103 günde tamamlanan Türkiye’nin en büyük 3 parkından birisi olan Korkuteli Seyirpark törenle hizmete açıldı.
’Herkes burada ya sen neredesin?’ sloganıyla 7’den 77’ye herkese hitap eden Seyirpark Projesi için açılış töreni düzenlendi. Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Ak Parti Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Ak Parti İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hilmi Durgun ve protokol üyeleri katıldı. Açılış öncesinde Başkan İşlek, Vali Ersin Yazıcı ve beraberindeki misafirlere Seyirpark içinde yer alan alanları tek tek anlatarak, gezdirdi.
457 bin metrekare alan üzerine kurulan Antalya’nın en büyük, Türkiye’nin ise üçüncü büyük sosyal yaşam ve eğlence merkezi Seyirpark, İlçe Müftüsü Selim Yazıcı’nın duası eşliğinde kurdelesi kesilerek açıldı.

"İlk göz ağrısı parkımız oldu"
Görevi devralalı 17 ay olduğunu kaydeden Başkan İşlek, "Biz mazbatamızı aldıktan sonra ’hemen bir park yapalım’ dedik. Karşıyaka Mahallesinde 10,5 dönümlük parkımızı 6 günde bitirdik. Bu park ilk göz ağrı parkımız oldu. Seçim öncesi söz verdiğimiz üzere 29 günde yüzme havuzunu, spa merkezi ve hamamı hizmete sunduk ve şuana kadar da 2 bin 700 çocuk burada yüzmeyi öğrendi. Büyükşehir yasasından dolayı kapanan beldelerimizi hizmete açtık. Akabinde Cumhureli projemizi hayata geçirdik. Kadınlarımız için Altuncan Hatun Kadın Merkezini 35 günde ilçeye kazandırdık. 99 gün gibi biz sürede ilçe merkezinde Kanal Korkuteli projemizi hayata geçirdik ve 7’den 70’şe herkesin hizmetine sunduk. Hayvancılığın başkenti olarak bilinen Korkuteli’nde 100 günde hayvan pazarı ve Borsasını ilçeye kazandırdık. Gençlerimiz için barajaltında 13 günde evlilik parkını hizmete sunduk. Ve seyirpark 103 günde tamamlanan Türkiye’nin en büyük 3 parkından birisi olan Korkuteli Seyir park ilçeye kazandırdık. Ankara’da, İstanbul’da İzmir’de, çocuklarımızın, gençlerimizim yaşlılarımızın kullandığı her ne varsa artık bunları ilçemize kazandıracağız. Son dakika müjdesi de vermek istiyorum. Buraya gelmeden 2 saat önce bakanımız aradı ve Arasta projemizin kentsel dönüşüm imzası bitti" dedi.

"Korkuteli önderlik yapacak"
Parkın faaliyete geçmesinde emeği geçen ekibe teşekkürlerini sunan Vali Ersin Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Şehirler kendi ismi ile öne çıkıp, marka olmaya gayret ediyor. Bunu da başaran birçok şehirde var dünyada. Bunu şehir olabilmek, Antalya olarak dünya şehri olabilmek, dünya markası olabilmek bizim için çok zor değil. Hele hele böyle başkanlar varken hiç zor değil. Çünkü Antalya İstanbul’dan sonra Dünya’da en çok bilinen Türkiye Cumhuriyetinin Turizm şehri. Bu güzel şehir, Bu turizmin başkentini dünyada tanınır bilinir şehir haline getirmemiz için bu şehirde yaşayan insanları, bu şehre gelecek insanlar deniz güneşin dışında başka aktivitelerde bulunabileceğini, tüm sosyal, kültürel spor aktiviteleri giderebileceğini, şehrin yolundan yeşil alanından kişi başına düşen yeşil alanından bir çok aktivitesinden dünya sıralamasında üst sıralara çıkabilecek alt yapı donanımlara ihtiyacı var. Görülüyor ki Korkuteli Antalya’nın bu marka şehir olma yolculuğunda önderlik yapacak gibi duruyor. Ben bu örnek projeleri hayata geçiren çok hızlı bir şekilde hayat geçiren başkanımızı tebrik ediyorum”
Seyirpark'ın içerisinde seyir terası, 1.200 kişilik anfi tiyatro, gerçek savaş alanlı paintball sahası, survavior parkuru, macera ve oyun parkı, Antalya’nın en iyi ve en büyük gokart pisti, karavan kamp alanı, çadır Kamp alanı, 2.500 metrekare padok alanlı at çiftliği, ATV ve UTV safarileri, kahvaltı Alanları, 3.200 kişilik mesire ve piknik alanı, trekking (yürüyüş) yolları yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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