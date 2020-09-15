Kardeşini arayıp iyi hissetmediğini söyledi, evinde ölü bulundu

Manavgat’ta 5 yıldızlı bir otelde muhasebe müdürü olarak görev yapan Yusuf Çevik evinde ölü bulundu.

Cevik’in kardeşini arayarak kendisini iyi hissetmediğini söylediği, eve gelen kardeşinin çilingire açtırdığı evde kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, IlıcaKumköy’de 5 yıldızlı bir otelde muhasebe müdürü olarak görev yapan Yusuf Çevik (48), dün saat 12.00 sıralarında kardeşini arayarak kendisini iyi hissetmediğini belirtip hastaneye götürmesini istedi. Kısa bir süre sonra Yusuf Çevik’in Ilıca Mahallesi'ndeki evine gelen kardeşi, uzun süre zile basmasına ve kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmayınca telefonla aradı. Telefonun evde çaldığını duyunca çilingir çağırarak kapıyı açtırdı. Kapıyı açtıran kardeşi, Yusuf Çevik’i salonda yerde buldu.

Kardeşinin haber vermesi üzerine gelen 112 sağlık ekibi Yusuf Çevik’in öldüğü belirledi. Yusuf Çevik’in cenazesi cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.