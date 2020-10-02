Antalyaspor, Malatya deplasmanına odaklandı

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Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA)Fraport TAV Antalyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçını kazanarak dış sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Fraport TAV Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanla Malatya deplasmanının taktik çalışmasını yaptı. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanı Başkan Ali Şafak Öztürk de izledi. Yeni Malatyaspor maçında, sakatlığı nedeniyle Drole, Serdar Gürler, Doğukan Sinik forma giyemeyecek.

TAMER TUNA İLE 2020'DE DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Ligde 2020'de oynadığı 9 dış saha maçında kaybetmeyen kırmızı-beyazlılar, bu seriyi Malatya deplasmanında sürdürmeyi hedefliyor. Oynadığı son 7 lig maçını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı istiyor.

DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2020-10-02 10:25:56



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