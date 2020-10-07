Satılmış Fırat davasında Bölge Adliye Mahkemesi son kararını verdi

Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)ANTALYA'da Satılmış Fırat'ın (24) geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitirmesine ilişkin Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen duruşma sonuçlandı. Yerel mahkemenin sanığa verdiği 3 yıl 4 ay hapis cezası 2 ay artırılarak, 3 yıl 6 aya çıkarıldı.
Kaza, geçen yıl 28 Ocak'ta, akşam saatlerinde Gazi Bulvarı yan yolda meydana geldi. Aşçı yardımcısı Satılmış Fırat yönetimindeki motosiklete, G.K. yönetimindeki otomobil çarptı. G.K. aracıyla yoluna devam ederken, çarpmanın şiddetiyle yola savrulup, başındaki kaskı çıkan Fırat, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yakalanıp tutuklanan G.K., iki ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. G.K., Antalya 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. G.K., bu kararla birlikte, infaz yasası gereği tutuklanmadı. Satılmış Fırat'ın ailesi, davayı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi´ne taşıdı.
'KARDEŞİMİ BUZ GİBİ HAVADA KEDİ YAVRUSU GİBİ BIRAKIP GİTTİ'
Bugün Antalya Bölge Adliye Mahkemesi´nin 11'inci Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık G.K., Satılmış Fırat'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. G.K. savunmasında, olayda bir kastı bulunmadığını, sanığı tanımadığını ve ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Satılmış Fırat'ın kardeşi Burcu Fırat da kazayı görmediğini, ancak güvenlik kamerasından izlediğini belirterek, "Kardeşim, sanık tarafından öldürülmüştür. Sanık sürücü kazadan sonra buz gibi havada kardeşimi kedi yavrusu gibi oracıkta bırakıp, gitmiştir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
CEZASI 2 AY ARTIRILARAK, 3,5 YILA ÇIKARILDI
Satılmış Fırat'ın annesi Satı Gedik ise sanığın kazadan sonra oğlunu hastaneye yetiştirmek yerine olay yerinden kaçtığını belirterek, bu durumun kendisini daha çok üzdüğünü söyledi. Şikayetçi avukatı, sanığın yardım yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı da cezalandırılmasını talep etti. Duruşma savcısı, her iki araç sürücüsünün alkollü olduğuna dikkat çekerek, sanığın 'taksirle bir kişinin ölümüne sebep olma suçu'ndan cezalandırılmasını istedi. Sanık G.K., son sözünde takdiri mahkemeye bıraktı.
Mahkeme, Antalya 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği 3 yıl 4 aylık hapis cezasını 2 ay artırarak 3 yıl 6 aya çıkardı. Mahkeme ayrıca sanığın sürücü belgesinin 1 yıl geri alınmasına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-10-07 14:50:45
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