Deniz suyu havadan sıcak olunca, Konyaaltı Sahili doldu

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, hafif rüzgara rağmen sıcak hava nedeniyle hafta sonu, sahillerde yoğunluk yaşandı.

'Turizmin başkenti' olarak nitelenen Antalya'da, öğle saatlerinde hava 26, deniz suyu ise 27 derece ölçüldü. Sıcak hava nedeniyle yerli ve yabancı tatilciler Konyaaltı Plajı'nda yoğunluk oluşturdu. Sıcaktan bunalanlar denize girdi, bazı tatilciler ise şezlonglarında güneşlenmeyi tercih etti.

Sahil bandında yürüyüş yapıp bisiklete binenlerin yanı sıra, bazı tatilciler aileleriyle gölgelik alanlarda günü geçirdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-10-11 12:45:53



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