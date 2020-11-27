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3 kişinin öldüğü lüks cip olayında yeni gelişme Lüks cipte 3 kişi silahla vurularak ölmüştü, tabancada 3’ünün de parmak izi bulundu

İHA

3 kişinin öldüğü lüks cip olayında yeni gelişme Lüks cipte 3 kişi silahla vurularak ölmüştü, tabancada 3’ünün de parmak izi bulundu

Antalya’da silahlı kavga sonucu 3 kişinin öldüğü lüks cip olayında yeni gelişme yaşandı. Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, tabancada ölen 3 kişinin de parmak izine rastladı.
Olay, Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi üzerinde Çarşamba günü meydana gelmişti. İçinde 3 kişinin bulunduğu lüks cipte alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 2 kişi silahla vurularak olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ölen Mustafa Tepe (48), Nihat Taşardı (40) ve Mehmet Ateş’in (48) cenazeleri dün Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınmıştı.

Yeni gelişme
Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Olay günü cesetlerin araç içindeki duruş ve mermilerin gidiş yönünden Nihat Taşardı’nın Mustafa Tepe ve Mehmet Ateş’i silahla vurduktan sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, tabancada Ateş’in parmak izine rastladı. Hayatlarını kaybeden kişilerin ellerinde yapılacak barut izi raporuna göre cinayeti kimin işlediğinin ortaya çıkacağı belirtilmişti. İncelemeler sonucunda farklı bulgulara ulaşıldı.
Polis ekibi, olay öncesi boğuşma yaşandığını, ölenlerin ellerinde ve çeşitli yerlerinde morluklar ile yara izi olduğunu tespit etti. Tabanca ve elbiseler üzerinde de inceleme yapan ekipler, her 3’ünün de tabanca üzerinde parmak izinin bulunduğunu, elbiseler üzerinde ise barut gazına rastlandığını tespit etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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