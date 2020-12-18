Kumluca Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumluca Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim

İHA

Kumluca Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim

Hemşirelere verdiği ceza sonrası hakkında başlatılan soruşturmanın ardından görevden alınan Kumluca Devlet Hastanesi Ayşeül Alkan'ın yerine aynı hastanede Başhekim yardımcılığı görevini yürüten Uzman Doktor Fatih Aladağ vekaleten görevlendirildi.
Acil Tıp Uzmanı Fatih Aladağ 1980 yılında Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Konya Selçuk Üniversitesi'nde Acil Tıp Uzmanlığı dalında ihtisasını tamamladı. Ayşegül Alkan, görev yerlerini terk ettikleri gerekçesiyle iki hemşireye 500 kere "Görev yerimi terk ettim ben salağım" yazma cezası vermiş, olayın duyulmasının ardından jet hızıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnşaat demiri hırsızları bir gün kaçabildi Kısıtlama günü hırsızlık yaptılar, güvenlik kamerasına yakalandılar
YEREL HABERLER İnşaat demiri hırsızları bir gün kaçabildi Kısıtlama ...
İl Sağlık Müdürü Hülür: Antalya'da koronavirüs vaka sayısında yüzde 55 düşüş var
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Hülür: Antalya'da koronavirüs vaka ...
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden düzeltme... "8 Aralık’tan bu yana vaka sayısı yüzde 55 oranında düştü" Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750’ye ulaştı Antalya İl Sağlık Müdürü Hülür: "8 Aralık’tan bu yana vaka sayısı yüzde 55 oranında düştü" "Salgının başlangıcından bugüne 138 bin 344 kutu Favipiravir tablet, 28 bin 476 kutu Hidroksiklorokin tablet kullanıldı"
YEREL HABERLER Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden düzeltme... "8 ...
Kuryelere 'hayatıma kastım yok, kaskım var' bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Kuryelere 'hayatıma kastım yok, kaskım var' ...
Anahtarını teslim etmedikleri eski iş yerini soydular İş yerlerinden 3 adet televizyon çalan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Anahtarını teslim etmedikleri eski iş yerini ...
Antalya'da yasadışı bahse jandarma operasyonu: 6 gözaltı Şüpheli şahıslara ait farklı bankalarda bulunan 30 ayrı banka hesabına da el konuldu
YEREL HABERLER Antalya'da yasadışı bahse jandarma operasyonu: 6 ...
Kayıp görme engelli sağlık çalışanı aranıyor
YEREL HABERLER Kayıp görme engelli sağlık çalışanı aranıyor
Müvekkili at eti satmaktan ceza alan avukat: Sağlığa zararlı raporu yok
YEREL HABERLER Müvekkili at eti satmaktan ceza alan avukat: Sağlığa ...
Irmakta bacakları bağlı 2 kuzu ölüsü bulundu
YEREL HABERLER Irmakta bacakları bağlı 2 kuzu ölüsü bulundu
Prof. Dr. Korkut Yaltkaya anısına XV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu
YEREL HABERLER Prof. Dr. Korkut Yaltkaya anısına XV. Klinik ...
Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750’ye ulaştı Antalya İl Sağlık Müdürü Hülür: "8 Aralık’tan bu yana vaka sayısı yüzde 100 oranında düştü" "Salgının başlangıcından bugüne 138 bin 344 kutu Favipiravir tablet, 28 bin 476 kutu Hidroksiklorokin tablet kullanıldı"
YEREL HABERLER Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750’ye ...
Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında, 'yasak aşk' itirafı
YEREL HABERLER Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında, 'yasak aşk' ...
Görme engelli sağlık çalışanı, işe gelmeyince mesai arkadaşlarını korkuttu Her sabah arkadaşlarına 'günaydın' mesajı atan görme engelli sağlık memuru, bu sabah mesaj atmayıp sosyal medyadan mesaj paylaşınca mesai arkadaşlarını tedirgin etti Evinde bulunamayan genci bulmak için polis çalışma başlattı
YEREL HABERLER Görme engelli sağlık çalışanı, işe gelmeyince mesai ...
Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi Sahilde balık tutan amatör balıkçıların sosyal mesafeleri havadan görüntülendi Helikopterli trafik denetiminde 220 sürücüye 125 bin TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan ...
Antalya’da ‘canınız çeksin’ diyerek korona partisi düzenlediler Korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Antalya’da ‘canınız çeksin’ diyerek korona partisi ...
Alanya’da ağaçtan düşen kadın öldü
YEREL HABERLER Alanya’da ağaçtan düşen kadın öldü
Darbedilip gözünü kaybeden tarım işçisine kadınlardan destek
YEREL HABERLER Darbedilip gözünü kaybeden tarım işçisine kadınlardan ...
Manavgat'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Manavgat'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
Ekim yapılamayan alanlar tarıma geri kazandırılıyor
YEREL HABERLER Ekim yapılamayan alanlar tarıma geri kazandırılıyor
Konyaaltı Belediyesinde asgari ücret 3 bin 200 lira oldu
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesinde asgari ücret 3 bin 200 lira ...
Sili:"Syedra Antik Kenti ziyaretçi akınına uğrayacak potansiyelde"
YEREL HABERLER Sili:"Syedra Antik Kenti ziyaretçi akınına uğrayacak ...
Kepez’in dört bir yanına ‘Mobil Atık Getirme Merkezi’
YEREL HABERLER Kepez’in dört bir yanına ‘Mobil Atık Getirme Merkezi’
Başkan Uysal: "Kırcami’de belirsizlik yok kararlılık var"
YEREL HABERLER Başkan Uysal: "Kırcami’de belirsizlik yok kararlılık ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında toplu taşıma için 23 hatta 43 araç seferde
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında toplu taşıma için 23 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X