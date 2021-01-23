CK Enerji Akdeniz Elektrik’ten MÜHİM’lerde ‘işaret dili’ ile hizmet Müşteri Hizmet Merkezleri işaret diliyle de hizmete başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CK Enerji Akdeniz Elektrik’ten MÜHİM’lerde ‘işaret dili’ ile hizmet Müşteri Hizmet Merkezleri işaret diliyle de hizmete başladı

İHA

CK Enerji Akdeniz Elektrik’ten MÜHİM’lerde ‘işaret dili’ ile hizmet Müşteri Hizmet Merkezleri işaret diliyle de hizmete başladı

CK Enerji Akdeniz Elektrik, işitme engelli vatandaşların taleplerine en iyi şekilde cevap verebilmek için Müşteri Hizmet Merkezleri’ndeki (MÜHİM) çalışanlarına ‘işaret dili eğitimi’ verdi. Bugüne kadar eğitimlere gönüllü olarak katılan 40 çalışan, hizmet merkezlerine gelen işitme engelli vatandaşların talep ve sorunlarına hızla çözüm üretiyor.
Antalya, Burdur ve Isparta’da görevli tedarik şirketi olarak faaliyet gösteren CK Enerji Akdeniz Elektrik, müşteri memnuniyeti hedefi, sürdürülebilir bakış açısıyla toplumun her kesiminde fırsat eşitliğinin sağlanmasına destek olmak için çalışanlarına ‘işaret dili eğitimi’ veriyor. CK Enerji Akdeniz Elektrik’in bugüne kadar uzman isimler aracılığı ile sunduğu eğitimlerinden yararlanan 40 personel özellikle Müşteri Hizmet Merkezleri’nde (MÜHİM) işitme engelli vatandaşların taleplerine çözüm üretiyor. Her türlü abonelik ve fatura işleminin gerçekleştirdiği MÜHİM’lere gelen işitme engellileri, işaret dili eğitimini alan personel karşılıyor ve tüm işlemlerinde kendilerine yardımcı oluyor.

“İşitme engelli müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için böyle bir proje başlattık”
İşitme engelli müşterilere daha iyi bir hizmet verebilmek amacıyla işaret dili eğitimlerine başladıklarını söyleyen CK Enerji Akdeniz Elektrik Eğitim Yöneticisi Murat Yıldırım, “Şu ana kadar yaklaşık 50 saatlik bir eğitim düzenledik. Bu eğitime 40 personel katıldı. Son olarak 8 kişiden oluşan yeni grubumuz 16 saat eğitim aldı. Projemiz ilerleyen dönemlerde devam edecek. Bizim için müşterilerimizin memnuniyeti çok önemli. Her müşterimizin eşit fırsatlardan faydalanması, hizmet merkezlerimizden memnun şekilde ayrılması, mutlu olması bizim için çok değerli” dedi.

”Kısa sürede çok olumlu geri dönüşler oldu”
Eğitim süreci ile ilgili de bilgi veren ve olumlu geri dönüşlerden bahseden Yıldırım, “Programın büyük bir kısmını pandemi koşulları nedeniyle online olarak gerçekleştirdik. Eğitime katılanların müşteri ile buluşmaları oldukça pozitif geçiyor. Kısa sürede çok olumlu geri döşünler aldık. CK Enerji Akdeniz Elektrik olarak müşterilerimizin memnuniyeti bizler için çok değerli. Dolayısıyla biz bu eğitimlere devam ederek daha çok işitme engelli müşterimize ulaşmaya, onlara en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Aldığımız eğitim sayesinde güçlü bir iletişim kuruyoruz”
İşaret dili eğitimi alan isimlerden biri olan CK Enerji Akdeniz Elektrik Enerji Uzmanı Burcu Filiz Tanış da, “Şubelerimize oldukça fazla işitme engelli müşterilerimiz geliyor. Onlarla anlaşmakta çoğu zaman zorlanıyorduk. Bu eğitim sonrasında artık çok güçlü bir şekilde iletişim kuruyoruz” ifadesini kullandı.

“İlk defa müşterinin yüzünde bir gülümseme gördüm”
İşitme engelli müşterisi ile başından geçen bir olayı anlatan Filiz Tanış, “Bu eğitimlerden sonra her ay düzenli olarak fatura ödemeye gelen işitme engelli müşterimizle iletişim kurdum. İşaret dili bildiğimi öğrendikten sonra ilk defa müşterinin yüzünde bir gülümseme gördüm. Müşterimizin merkezimizden memnun ayrılması bizi çok mutlu etti” dedi.

“Bu hizmetten çok memnun kaldım”
Fatura işlemi için CK Enerji Akdeniz Elektrik’in Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne gelen işitme engelli Muhammet Bursa ise personellerin işaret dili bilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “CK Enerji Akdeniz Elektrik’e fatura ödemek için geldim. İşaret dili hizmeti var. Faturamı ödedim. Bu hizmetten çok memnun kaldım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğlence mekanına baskın yapıldı, 15 kişiye 47 bin lira ceza uygulandı
YEREL HABERLER Eğlence mekanına baskın yapıldı, 15 kişiye 47 bin ...
Prof. Dr. Yalçın: Aşıyla 4 ila 6 ayda toplumun ciddi kesimi bağışık hale gelecek
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yalçın: Aşıyla 4 ila 6 ayda toplumun ciddi ...
Estetik uğruna dudağını kaybeden Songül, doğal görünümüne kavuşacak
YEREL HABERLER Estetik uğruna dudağını kaybeden Songül, doğal ...
'Tüketici ucuz balık beklemesin'
YEREL HABERLER 'Tüketici ucuz balık beklemesin'
Çatıya çıkıp, intihara kalkışan genç kadını polis kurtardı
YEREL HABERLER Çatıya çıkıp, intihara kalkışan genç kadını polis ...
Antalya'da baba- oğul, gaziyi darbetti iddiası
YEREL HABERLER Antalya'da baba- oğul, gaziyi darbetti iddiası
Çatıda intihara teşebbüs eden genç kadının polis tarafından yakalanma anı kamerada Kadının bir anlık dalgınlığından faydalanan ekipler, apartman çatısındaki kadını koşarak yakaladı
YEREL HABERLER Çatıda intihara teşebbüs eden genç kadının polis ...
Uçurum kenarında mahsur kalan keçileri jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Uçurum kenarında mahsur kalan keçileri jandarma ...
Vergi yapılandırmada son başvuru tarihi 1 Şubat Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan: " Kanundan yararlananların vergi ve diğer borçlarının faizi, Yİ-ÜFE oranında yaklaşık yüzde 75 oranında azalıyor"
YEREL HABERLER Vergi yapılandırmada son başvuru tarihi 1 ...
Antalya'da otomobil ve traktör çarpıştı: 2 ölü
YEREL HABERLER Antalya'da otomobil ve traktör çarpıştı: 2 ölü
Ankara'da 36 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ankara'da 36 kaçak göçmen yakalandı
Kayalıkta mahsur kalan 3 keçiyi jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıkta mahsur kalan 3 keçiyi jandarma kurtardı
Damat adayının, yüzük atılınca kayınpederinin arabasını yaktığı iddiası
YEREL HABERLER Damat adayının, yüzük atılınca kayınpederinin ...
Aslı Baş'ın babası: Davayı Yargıtay ve AİHM'e kadar taşıyacağım
YEREL HABERLER Aslı Baş'ın babası: Davayı Yargıtay ve AİHM'e kadar ...
WWF'den kuraklık uyarısı: 10 şehir küresel yüksek risk listesinde
YEREL HABERLER WWF'den kuraklık uyarısı: 10 şehir küresel yüksek ...
Antalya’da yunuslar tekneyle yarıştı, balıkçılar şaştı kaldı
YEREL HABERLER Antalya’da yunuslar tekneyle yarıştı, balıkçılar ...
Antalya'da "Asansörde yük taşımayın" uyarısı yapan gaziye baba oğuldan darp Ayakları ampute olan Koç, olayda yerde sürüklendi, parmağı ve dişi kırıldı Gazi Gökhan Koç, baba oğlun, "Gaziliğine mi güveniyorsun, bana mı gazi oldun" sözlerine şahit oldu Uğradığı darp anını anlatırken gözleri dolan Gökhan Koç: "Gazilerin bu şekilde darp edilmesi, engelli bir gazinin ayakların altına alınmasını istemiyorum" "Ben bu ayaklarımızı vatan için verdiysem bana bu reva görülmemeli"
YEREL HABERLER Antalya'da "Asansörde yük taşımayın" uyarısı yapan ...
Yasa dışı bahis oynayan 79 kişiye milyonluk ceza
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis oynayan 79 kişiye milyonluk ceza
Aktör Jason Statham sır gibi saklanıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Aktör Jason Statham sır gibi saklanıyor/ Ek ...
Aktör Jason Statham sır gibi saklanıyor
YEREL HABERLER Aktör Jason Statham sır gibi saklanıyor
‘Beni arasanız da bulamazsınız’ diyerek ortalıktan kayboldu Antalya’da 23 yaşındaki Berfin’den 4 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER ‘Beni arasanız da bulamazsınız’ diyerek ortalıktan ...
Cinsel saldırı sanığını dövdüler
YEREL HABERLER Cinsel saldırı sanığını dövdüler
Miran: “60 bin öğretmen ataması yapılmalı”
YEREL HABERLER Miran: “60 bin öğretmen ataması yapılmalı”
Antalya’da yasa dışı bahisçilere ceza yağdı 79 kişiye ise toplamda 3 milyon 754 bin 475 liraya yakın para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Antalya’da yasa dışı bahisçilere ceza yağdı 79 kişiye ...