Rus gelin Ksenia’nın AK Parti’yi seçtiğini duyan yerleşik yabancılar üyelik için kuyruğa girdi Rusya, Azerbaycan, Polonya, Kırım Özerk Cumhuriyeti asıllı 5 Türk vatandaşı kadın AK Parti’ye üye oldu AK Parti Antalya İl Başkanı Ethem Taş: “Bizi izlemeye devam edin” Ksenia Selin Akkanat: “Kendimi köprü olarak hissediyorum”

Rusya’dan gelerek yerleştiği Antalya’da bir Türk vatandaşıyla evlenen 2 çocuk annesi Ksenia Selin Akkanat’ın yaptığı çalışmalar sonucu AK Parti Konyaaltı İlçe Kadın Kolları’nda STK ve Halkla İlişkiler Başkanı olduğunu duyan kentteki yerleşik yabancılar, partiye gelerek üye oldu. Ksenia, “Kendimi köprü olarak hissediyorum” derken, katılımların kendileri için özel bir kıymeti olduğuna değinen AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, “Rozet takmalarımız sürecek, bizi izlemeye devam edin” dedi.

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