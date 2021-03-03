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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı temiz belgesiyle yüz yüze eğitime hazır

İHA

AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı temiz belgesiyle yüz yüze eğitime hazır

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan denetimde hijyen şartlarını yerine getirerek Okulum Temiz Belgesi'ni aldı.
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı, MEB ve TSE işbirliğinde hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Belgelendirme Programı" kapsamında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde hijyen şartlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirerek MEB Standardizasyon ve Kalite Birimi tarafından verilen Okulum Temiz Belgesi'ni almaya hak kazandı.
Müzik ve Bale İlkokuluOrtaokulu Müdürü Öğr. Gör. Oya Uçarcı’ya, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müdürü Öğr. Gör. Berrak Emir Yücel’e ve Konservatuvar Yüksekokul Sekreteri Hüsnü Gülez ile diğer emeği geçenlere teşekkür eden Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Attila Kadri Şendil, “Okulumuzun yeni yüz yüze eğitim döneminde fiziki koşullarının temizliğini ve güvenirliğini belgelemek üzere gerekli başvuruları yapmıştık. Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da desteğiyle bütün tedbirleri en üst düzeyde aldığımıza inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de önceliğin öğrenci ve öğretmen sağlığı olduğu bilinciyle önlem ve uygulamalarımızın titizlikle devam edeceğini paylaşmaktan mutluluk duyarız.” dedi.
Hazırlanan belgeler Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal tarafından okul müdürlerine takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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