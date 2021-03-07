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Turizm, sanayi ve hizmet sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik talebi OSB Başkanı Bahar: " Turizim ve İhracat sektörü aşı olmadığı için yurt dışında tanıtım yapamıyor"

İHA

Turizm, sanayi ve hizmet sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik talebi OSB Başkanı Bahar: " Turizim ve İhracat sektörü aşı olmadığı için yurt dışında tanıtım yapamıyor"

Turizmcilerin ve başta sanayiciler olmak üzere ihracat yapan işadamlarının aşı olmadıkları için yurt dışında kentlerini, ürünlerini ve tesislerini tanıtamadıklarını söyleyen Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Bu durum 2021 yılı için hayal ettiğimiz iyi ve güzel şeylerin önünde bir engeldir” diyerek aşılamada öncelik talep etti.
Antalya özelinde, Türkiye'deki tüm turizm destinasyonlarının pandeminin neden olduğu yaraları kısa sürede saracak potansiyele sahip olduğunu, doğru bir planlama ile mevcut durumun fırsata çevrilebileceğini söyleyen Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Türkiye, tüm olumsuzluklara rağmen 2020’nin son çeyreğinde 5,9, yıl bazında ise 1,8 oranında büyümeyi başarmıştır. 2021 yılı, geçen yıla oranla çok daha büyük bir potansiyele sahiptir çünkü artık elimizde aşı gibi çok güçlü bir silah var. Bu gücü doğru bir şekilde planlar ve kullanırsak ekonomimizde ciddi bir ivmelenme kazandırabilir, hedeflenenin de ötesinde bir büyüme ve sıçrama gerçekleştirebiliriz” dedi.

Aşılamada öncelik
Turizm sezonuna başlamasına sayılı günler kalmışken, başta turizmciler ile ihracat yapan işadamları olmak üzere turizm, sanayi ve hizmet sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik tanınması gerektiğini belirten Başkan Ali Bahar, “İhracat yapan iş insanları, sanayicilerimiz, ülkemizi ve şehrimizi tanıtan turizmcilerimiz aşı olamadıkları için gidip şirketlerini, tesislerini, ürünlerini, kentlerini ve ülkelerini yurt dışında tanıtamıyor, temsil edemiyorlar. Bu durum 2021 yılı için hayal ettiğimiz iyi ve güzel şeylerin önünde bir engeldir. Sanayicilerimiz, yurt dışına çıkıp oradaki fırsatları ülkemize kazandırmak için çantaları hazır bir şekilde beklemektedir. Bu potansiyelin önünde durmamız ülkemiz adına ihracat kaybına neden olacaktır. İhracat yapan firmalarımızın temsili için aşılama kartını lehimize olacak şekilde kullanmalıyız. Bu sebeple turizmcilerimize, başta sanayiciler olmak üzere ihracat yapan iş insanlarımıza aşılamada öncelik tanınmasını, hemen ardından da turizm, sanayi ve hizmet sektörü çalışanlarının aşılanmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.
Aşılama çalışmalarının ekonomik kalkınma güdümünde sürdürülmesinin toplumun tüm kesimlerini rahatlamaya neden olacağına dikkat çeken Bahar, “2021 yılında hata yapma lüksümüz yok. Atacağımız her doğru adım, hanemize artı bir puan olarak yansıyacaktır. Geçen senenin kayıplarını telafi edebilmek için bu artı puanlara çok fazla ihtiyacımız bulunmaktadır. Gitmediğin, gidemediğin yer sizin değildir. Turizm, sanayi ve hizmet sektörlerini kapsayacak bir aşılama çalışması, yine bu sektörlerin temsilcileri tarafından yurt dışında çok büyük bir tanıtım kampanyasına dönüştürülüp ülkemize ve milletimize katma değer olarak geri dönecektir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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