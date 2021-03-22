Yardım isteyen evsiz kişi, silahla vuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yardım isteyen evsiz kişi, silahla vuruldu

DHA

Yardım isteyen evsiz kişi, silahla vuruldu


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da evsiz İlker Bakır (27), yardım istediği bir kişi tarafından silahlı saldırı sonucu bacaklarından vuruldu.
Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 794 ile 780 sokak kesişimi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre evsiz İlker Bakır, yoldan geçen bir aracı durdurarak kendisine yardım edilmesini istedi. İddiaya göre isminin 'Memo' olduğu söylenen bir kişi üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak Bakır'a doğrulttu. Arkadaşlarının engelemeye çalışmasına rağmen Memo isimli kişi, tabanca ile evsiz vatandaşa 5-6 el ateş etti. Kurşunlardan kaçan İlker Bakır, 100 metre uzaklıkta 4 katlı apartmana doğru koşmaya başladı.
ZEMİN KATTA OTURANLARDAN YARDIM İSTEDİ
Bakır, apartmanın giriş katında Osman C. isimli kişinin penceresine vurarak yardım istedi. Osman C. ve ailesi pencereye vurulmasıyla kapıya yöneldi. Kapıyı açan Osman C., silahla vurulduğunu belirten Bakır ile karşılaştı. Osman C.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 
BACAĞINDA 3 KURŞUN YARASI
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, İlker Bakır'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan incelemede 2 kurşunun sağ bacağa, 1 kurşunun ise sol bacağına isabet ettiği belirlenen Bakır, müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan İlker Bakır, "Allah rızası için sokakta yaşıyorum, bana yardım eder misiniz diye bağırıyordum. Ondan sonra o kişi bana 'Ne diyorsun lan sen' diyerek bana ateş etti" dedi.
2 EL ATEŞ EDİLDİĞİNİ GÖRDÜM'
Silah sesleri üzerine sokağa çıkan Gülcan İmece, "Çöp atmak üzere aşağıya inmiştim, 2 el silah sesi duydum. Baktım biri ateş ediyor, başka birisi de koşuyordu 'İmdat yardım edin, polis polis' diye bağırıyordu. Ben de ne oluyor diye önce afalladım. Ben 2 el ateş etmeyi de gördüm. Çocuk peşinden koşunca ben de hemen içeriye girerek telefonumu aldım ve polisi aradım. Yaralı şahıs da bir eve sığındı. Oradakiler yardım edip polisi aramış" dedi.
'İNSANLIK OLARAK YARDIM ETTİK'
Ev sahibi Osman C., "Cama biri vurdu ben de çıkıp baktım yerde biri yatıyordu. Hemen yardım ettim sonrasında ise polisi aradım. İnsanlık olarak kendisine yardım ettik" diye konuştu.
Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-03-22 00:34:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı Motosiklette yolcu olarak bulunan eş ve motosiklet sürücüsü yaralandı Vücuduna 5 kurşun isabet eden kadının durumunun ağır olduğu bildirildi
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşine kurşun ...
Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 yaralı Para istemek için durdurduğu araçtan açılan ateşle yaralandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 ...
Ali Aksu başkanlığa yeniden aday
YEREL HABERLER Ali Aksu başkanlığa yeniden aday
Aradaki benzerlik, 3 yıl önceki cinayetin de sorumlusu olduğunu ortaya çıkardı (2)
YEREL HABERLER Aradaki benzerlik, 3 yıl önceki cinayetin de ...
Yerden aldığı şişeyle yanında yürüyen kişiyi darp eden saldırgan, kadının araya girmesiyle kaçtı Sokak ortasında kavga kamerada
YEREL HABERLER Yerden aldığı şişeyle yanında yürüyen kişiyi darp ...
Dev narkotik operasyonunda 175 tutuklama
YEREL HABERLER Dev narkotik operasyonunda 175 tutuklama
Ersun Yanal: "İkinci yarıda kalitesi yüksek bir futbol ortaya koyduk"
YEREL HABERLER Ersun Yanal: "İkinci yarıda kalitesi yüksek bir ...
21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
YEREL HABERLER 21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu ...
Mesut Bakkal: “Bireysel hatalarla mağlup olduk” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: “Süper Lig seviyesinde bireysel hatalar yaparsanız, sonuç kaçınılmaz oluyor” “Bu kadar bireysel hatayla mağlup olduğumuz için üzgünüz”
YEREL HABERLER Mesut Bakkal: “Bireysel hatalarla mağlup olduk” BB ...
Çevredekilerin izlediği kavgaya yoldan geçen kadın müdahale etti
YEREL HABERLER Çevredekilerin izlediği kavgaya yoldan geçen kadın ...
Alanya'da 21'inci Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
YEREL HABERLER Alanya'da 21'inci Atatürk Halk Koşusu ve Yarı ...
Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor maçının ...
Antalya'daki büyük uyuşturucu operasyonuna 175 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'daki büyük uyuşturucu operasyonuna 175 ...
Antalya’da ev ve araçta uyuşturucu madde ele geçirildi Gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Antalya’da ev ve araçta uyuşturucu madde ele ...
Büyükşehir başkanları toplantısında pandemi, deprem ve turizm konuşuldu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Belediye başkanı arkadaşlarımızla fikir alış verişi yapmak ve işbirliği içerisinde ortak akılla çözüme yönelik konuları ele almak son derece yararlı oldu"
YEREL HABERLER Büyükşehir başkanları toplantısında pandemi, deprem ...
Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor: 3-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor: 3-1
Süper Lig: FT Antalyaspor: 3 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonu)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 3 - BB Erzurumspor: 1 (Maç ...
Çifte cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Çifte cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi
Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor ...
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - BB Erzurumspor: 1 (İlk ...
8 Mart'ta eşinin bıçakla yaraladığı kadın, kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER 8 Mart'ta eşinin bıçakla yaraladığı kadın, kalp ...
Antalya'nın vaka sayısındaki artışı devam ediyor
YEREL HABERLER Antalya'nın vaka sayısındaki artışı devam ediyor
Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi
YEREL HABERLER Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi
Antalya Bilim Merkezine astronomi bölümü açılıyor TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir: İnanıyorum ki, Türkiye'deki bilim merkezleri arasında astronomi niteliği en yüksek olan bilim merkezi Antalya Bilim Merkezi olacak" Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü: "Bilim merkezi, dönemimizin en büyük eseri"
YEREL HABERLER Antalya Bilim Merkezine astronomi bölümü ...