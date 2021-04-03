Golcüsü eksik Antalyaspor'da tek hedef Ankaragücü galibiyeti



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) FRAPORT TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü ile toplamda 45, ligde ise 40'ıncı kez rakip olacak. Akdeniz temsilcisinde, zorlu maç öncesinde Ümit Milli Takım'ın Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan genç golcü Gökdeniz Bayrakdar dışında eksik bulunmuyor.

Süper Lig'de 8 galibiyet, 15 beraberlik ve 7 yenilgi ile 39 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 32'nci haftasında deplasmanda başkent ekibi MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Akdeniz temsilcisinde zorlu maçta tek hedef, galibiyet alarak deplasman fobisini yenmek.

TOPLAMDA 45, LİGDE 40'INCI RANDEVU

Fraport TAV Antalyaspor ile MKE Ankaragücü ilk kez 1968-1969 sezonunda 2. Lig'de karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. İki ekip bu hafta oynayacakları maçla birlikte toplamda 45, ligde ise 40'ıncı kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı beyazlılar, sarı lacivertli başkent temsilcisine karşı 44 maçta 17 galibiyet elde etti, 15 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Ligin ilk devresinde Antalya'da oynanan maç ise kırmızı beyazlıların 10'lık üstünlüğüyle sona erdi.

ANKARA'DA BERABERE BİTİYOR

İki takım arasında başkentte oynanan maçlar ise genelde beraberlikle sona erdi. Ankara'da oynanan 22 maçta Antalyaspor 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

DEPLASMANDA HEM KAZANAMIYOR HEM GOL ATAMIYOR

Antalyaspor, bu sezon ligde oynadığ 15 dış saha maçında sadece 2 galibiyet elde ederken, 9 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Kırmızı beyazlılar son deplasman maçında ise bir başka Akdeniz ekibi Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 mağlup oldu. Antalyaspor, bu sonuçla 8 hafta sonra dış sahada yenilgi ile tanıştı. Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynadığı maçlarda gol atma sorunu da yaşıyor. Kırmızı beyazlı ekip 15 deplasman maçında rakiplerine sadece 11 gol atarken, bu alanda ligin en az dış saha golü atan 2'nci takımı konumunda yer aldı. Antalyaspor, deplasmanda ise kalesinde 19 gol gördü.

EN GOLCÜ SAKAT, 2 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Kırmızı beyazlılarda bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Gökdeniz Bayrakdar zorlu maçta forma giyemeyecek. Ümit Milli Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçta 19 yaşındaki oyuncunun köprücük kemiği kırılmıştı. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydettiği 8 golle takımın en skorer ismi olan genç golcünün 4-6 hafta arasında forma giymesi beklenmiyor. Diğer taraftan Antalyaspor'da Nuri Şahin ve Eren Albayrak yarın forma giymeleri ve kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

Yarın saat 16.00'da Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

MUHTEMEL 11: Boffin Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Fredy, Hakan Özmert, Amilton, Podolski

SAKAT: Gökdeniz Bayrakdar

CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-04-03 11:47:54



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