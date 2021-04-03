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Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti

DHA

Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti


Burcu MUTLU-Serhan TÜRK-Mesut IŞIK/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ve 24 ülkeden 544 sporcunun katıldığı Merrell Alanya Ultra Trail 2021 yarışları nefes kesti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 takviminde yer alan, Alanya'da patika koşusu heyecanı yaşanmasını sağlayan Merrell Alanya Ultra Trail, 24 ülkeden 544 sporcunun katılımıyla Kızılkule'deki start alanında başladı. Büyük heyecana sahne olan organizasyon kapsamında düzenlenen üç yarışın birincileri de belli oldu. Ahmet Arslan ile Argeus Travel & Events tarafından Merrell isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonda Taurus Mountain Marathon'u elit Merrell atleti Hector Haines, Keykut Mountain Run'ı yine Merrell'ın elit kadın sporcusu Denisa Dragomir, Alaiye Short Trail'i de Moritz Auf Der Heide birinci tamamladı.
İBRAHİM GÜNEŞ: PARKUR FAZLASIYLA HAKKINI VERİYOR
Alaiye Short Trail Erkeklerde 3'üncü olan İbrahim Güneş, ilk kez Alanya'a yarıştığını ve parkurun göründüğünden daha zor olduğunu belirterek, "Bu benim ilk yarışım, ilk trail koşumdu. Çok mutluyum. Limitlerimizi zorlamamızın, kendimizi aşmamızın en büyük mutluluğu. Yarışı düzenleyen herkese çok teşekkür ederim. Parkur tahmin ettiğimden çok daha zordu. Ben ilk defa koştuğum için fotoğraflarda gördüğümden çok daha zordu. Fazlasıyla hakkını veriyor" dedi.
NATALIA GYURTEN: KOŞTUĞUNUZ ZAMAN HAYATTAN ZEVK ALIYORSUNUZ
Alaiye Short Trail Kadınlar'da birinci olan Natalia Gyurten de "Parkur o kadar zor olmasına rağmen koşmaya değer. Koştuğunuz zaman hayattan zevk alıyorsunuz. Ben bundan önce iki kez katıldım. Geçen sene çocuk olduğundan dolayı katılamamıştım. Ama geri dönmek kolay. Böyle organizasyonları yapanlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Organizasyonun en uzun mesafeli yarışı olan, 76 kilometre mesafeli Merrell Alanya Ultra Trail'in birincisi ise ilerleyen saatlerde belli olacak.
Tamamlanan üç yarışta kadınlar ve erkeklerde ilk 3 sıralamaları şu şekilde oluştu:
Taurus Mountain Marathon Kadınlar İlk 3: (saat.dakika.saniye)
1. Anna Korobko 05.19.30
2. Sanna El Kott Helander 05.36.21
3. Lina El Kott Helander 05.36.22
Taurus Mountain Marathon Erkekler İlk 3:
1. Hector Haines 04.39.27
2. Andres Olivera Scollo 04.58.44
3.Ali Ghareh Gheibi 05.14.51
Keykubat Mountain Run Kadınlar İlk 3:
1. Denisa Dragomir 02.46.28
2. Oihana Azkorbebeitia 02.46.29
3. Yuliia Tarasova 02.57.19
Keykubat Mountain Run Erkekler İlk 3:
1. Viktor Simashko 03.10.53
2. Soner Büyükatalay 03.11.44
3. Mümin Güneş 03.12.17
Alaiye Short Trail Kadınlar İlk 3:
1. Natalia Gyurten 01.57.46
2. Nuray Bulut Göktepe 02.17.53
3. Nataliya Blagonravova 02.24.18 
Alaiye Short Trail Erkekler İlk 3:
1. Moritz Auf Der Heide 01.30.38
2. Mustafa Göksel 01.33.26
3. İbrahim Güneş 01.54.55GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yarışmadan genel ve detay görüntüler
Finişe gelen yarışmacılardan görüntüler
Ödül töreninden görüntüler
İbrahim Güneş RÖP.
Natalia Gyurten RÖP.
DHA-Spor Türkiye-Antalya Burcu MUTLU-Serhan TÜRK-Mesut IŞIK
2021-04-03 16:54:54

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