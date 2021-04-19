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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor, Hatayspor'u deplasmanda tarihinde ilk kez yenmek hedefinde

DHA

Antalyaspor, Hatayspor'u deplasmanda tarihinde ilk kez yenmek hedefinde


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor, Atakaş Hatayspor ile Süper Lig'de 2'nci, toplamda ise 14'üncü kez rakip olacak. Kırmızı beyazlıların Hatay'da rakibine karşı galibiyeti bulunmazken, ilk kez kazanmak için sahaya çıkacak. Antalyaspor'da 6 oyuncu bu maçta forma giyemeyecek.
Süper Lig'de oynadığı 34 maç sonunda 9 galibiyet, 15 beraberlik ve 10 yenilgi alan Fraport TAV Antalyaspor, yarın oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
14'ÜNCÜ RANDEVU
Fraport TAV Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor, ilk kez 1970-1971 sezonunda o günkü ismiyle 2'nci Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta karşılaştı. İki takım ilk mücadelelerinde birbirlerine üstünlük sağlayamazken, maç golsüz sona erdi. Antalyaspor ile bordo beyazlı takım bugüne kadar 13 kez birbirlerine rakip oldu. Antalyaspor bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.
HATAY'DA GALİBİYET YOK
Kırmızı beyazlı takım ile Hatayspor, Hatay'da daha önce 6 kez karşılaştı. Fraport TAV Antalyaspor, oynanan mücadelelerde deplasmanda rakibini hiç mağlup edemezken, 1 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti. Kırmızı beyazlı takımda tek hedef tarihinde ilk kez rakibini Hatay'da mağlup etmek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadeleyi Boupendza (4), Akintola ve Mirkan Aydın'ın golleriyle 6-0 kazanmıştı. Alınan bu skor Antalyaspor'un bu sezon bir maçta kalesinde en çok gol gördüğü mücadele oldu.
FREDY'DEN MUTLU HABER
Antalyaspor'da sakatlığından dolayı son 2 maçta forma giyemeyen Angolalı Fredy'den mutlu haber geldi. Kırmızı beyazlı takımın son 2 antrenmanında takımla birlikte çalışan başarılı orta saha oyuncusu, teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek. 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon 13 gole doğrudan katkı sağladı. Fredy, 27 lig maçında 5 gol ve 5 asist, 5 Türkiye kupası maçında ise 2 gol ve 1 asistlik performansa imza atarken, toplamda 2598 dakika sahada kaldı.
2 SAKAT, 3 KORONAVİRÜSLÜ, 1 CEZALI
Antakya Atatürk Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da oynanacak maçta, Antalyaspor'da 6 oyuncu forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlı takımda kart cezalısı Veysel Sarı, sakatlıkları bulunan Gökdeniz Bayrakdar ve Sam, koronavirüs testleri pozitif çıkan Bünyamin Balcı, Nuri Şahin ve Kudryashov kadroda yer almayacak.
6 OYUNCU SINIRDA
Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Hatayspor maçında 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Kırmızı beyazlı takımda korona testleri pozitif çıkan ve forma giyemeyecek Bünyamin Balcı ile Kudryashov'un yanı sıra Amilton, Hakan Özmert, Podolski ve Eren Albayrak kart sınırındaki oyuncular. Forma giyemeyecek Bünyamin ile Kudryashov dışında kalan 4 oyuncu Atakaş Hatayspor maçında forma giyip kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düşecek.
MUHTEMEL 11: Boffin, Mert Yılmaz, Bahadır Öztürk, Naldo, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Amilton, Serdar Gürler, Podolski.
SAKATLAR: Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Sidney Sam, Bünyamin Balcı, Fedor Kudryashov
CEZALI: Veysel SarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-04-19 12:02:26

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