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Antalya İl Sağlık Müdürü: Turizm ve basında aşılanan 40 bine yaklaştı

DHA

Antalya İl Sağlık Müdürü: Turizm ve basında aşılanan 40 bine yaklaştı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da toplam 639 bin 954 kişiye aşı uygulandığını belirten Sağlık İl Müdürü Dr. Ünal Hülür, turizm ve basında ise 38 bin 857 kişinin aşılandığını açıkladı. 35 aşı ikna ekibi oluşturulurken, aile hekimlerinin de aşı sırası gelenleri telefonla arayıp endişelerini giderdiğini belirten Hülür, "Bu hastalığa karşı en güçlü silahımız aşılanmadır" çağrısında bulundu.
Sağlık İl Müdürü Dr. Ünal Hülür, Antalya'da şu ana kadar birinci doz 404 bin 567 kişi, ikinci doz ise 235 bin 387 kişi olmak üzere toplam 639 bin 954 kişiye aşı uygulandığını açıkladı. Dr. Hülür, sağlık çalışanları, huzurevi ve özel bakımevi sakinleri ve çalışanları, 60 yaş üzeri vatandaşları ve eşleri (yerleşik yabancılar dahil), öğretmenler, basın mensupları, kolluk kuvvetleri polis ve jandarma, adliye mensupları ve çalışanları, turizm çalışanları, sağlık durumundan dolayı öncelikli, yani kronik hastalığı olanların aşılandığını kaydetti.
TURİZMDE 40 BİNE YAKLAŞTI
20 Nisan itibariyle de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla birlikte 55 yaş üstü vatandaşlar ve yerleşik yabancıların aşılanmalarına başlanıldığını belirten Dr. Ünal Hülür, aşılama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Hizmetin sürdürülmesindeki öncelikli gruplar içinde yer alan turizm çalışanları ve basın çalışanlarının da aşılanmalarının devam ettiğini anlatan Dr. Hülür, "Bugüne kadar hizmetin sürdürülmesindeki öncelikli gruplar içinde yer alan 38 bin 857 kişi aşılandı ve aşılama uygulamalarımız devam ediyor, en kısa sürede aşılanma sürecini tamamlayacağız" dedi.
BIONTECH VE SINOVAC
Aşılamada Biontech ve Sinovac tercihleriyle ilgili de bilgi veren Dr. Hülür, "Kişiler aşı randevusu alırken öncelikle hangi aşıyı yaptırmak istediklerini belirtiyorlar. Sinovac aşı uygulaması kamu ve özel tüm hastanelerimizde ve aile hekimliklerinde yapılmaktadır. Biontec aşısı ise saklama koşullarından dolayı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Manavgat Devlet Hastanesi, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ALKÜ), Finike Devlet Hastanesi, Serik Devlet Hastanesi ve Korkuteli Devlet Hastanesi'nde uygulanmaktadır. Vatandaşlarımız her iki aşıyı da tercih edebiliyor" diye konuştu.
35 İKNA EKİBİ VE AİLE HEKİMLERİ
Aşı sırası gelmesine rağmen aşısını yaptırmayanlarla ilgili olarak Antalya'da 35 aşı ikna ekibi oluşturulduğunu dile getiren Hülür, aile hekimlerinin de aşı hakkı olduğu halde aşısını olmayan vatandaşları arayıp aşının gerekliliği, aşının kişiyi hastalığın ağır seyrinden koruduğu, kişinin aşı olması durumunda hem ailesini hem de toplumu koruduğunun anlatıldığını söyledi. Aşı hakkındaki endişelerin bu şekilde giderildiğini kaydeden Hülür, "Pandemi sürecinden tek çıkışımızın aşılanma olduğu anlatılmaktadır" dedi.
'EN GÜÇLÜ SİLAHIMIZ AŞI'
Biontech aşısı için randevusu alınan kurum tarafından randevu alan kişiye randevu öncesi iletişim bilgilerinden ulaşılarak, aşı uygulamasını iptal etmemesi için görüşüldüğünü belirten Hülür, şu çağrıda bulundu:
"Bu hastalığa karşı en güçlü silahımız aşılanmadır. Sayın Sağlık Bakanımızın da dediği gibi aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılık ve ivedilikle sürecektir. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum, lütfen sırası gelen vatandaşlarımız aşı randevularını alıp aşılarını olsunlar."
DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-04-21 14:06:11

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