Beton mikseri devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da virajı alamayan Halil İbrahim Yılmaz'ın kullandığı beton mikseri devrildi. Mikserde sıkışan Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Aksu ilçesi Isparta Köprüsü'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde teslim edeceği betonu, 64 SB 153 plakalı beton mikserine yükleten Halil İbrahim Yılmaz, Isparta Köprüsü'ne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan mikser, bariyerleri aşarak yolun dışına doğru devrildi. Bu sırada sürücü Yılmaz, mikserin içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sol kolu kırılan Yılmaz, itfaiyenin yaptığı çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak tedavi için hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-04-21 16:00:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.