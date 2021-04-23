Kamyonetinde son anda fark edip bulduğu yavru kedileri şırınga ile besliyor Annesini bulamadıkları yavru kediler için seferber oldular

Antalya'da tüccar Semih Yeşilağaç, yük taşıdığı kamyonetin kasa arasında fark ettiği 3 yavru kediyi kurtardı. Yeşilağaç, annesini bulamadığı kedileri şırınga ile bebek gibi besliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde tüccarlık yapan Semih Yeşilağaç, ürün nakliyatı yaptıkları kamyonetin arka bölümünden kedi sesleri geldiğini duydu. Aracın etrafında çalışanlarla inceleme yapan Yeşilağaç, stepne bölümünün üzerindeki boşluktaki kedi yavrularını farketti. Yavru kedileri bulunduğu yerden çıkaran Semih Yeşilağaç, plastik bir kasa içine yuva yaptı. Çalışanlar etrafta anne kediyi arasa da bulamadı. Yeşilağaç, sürekli miyavlayan kedileri

süt alıp önce biberonla beslemeye çalıştı. Kedilerin sütü içmemesi üzerine başka bir yol deneyen Semih Yeşilağaç, iğnesini çıkardığı enjektör yardımıyla yavruların beslemesini yapmayı başardı. Yeşilağaç, belirli aralıklarla hesap tuttuğu masanın üzerine çıkardığı yavru kedileri tek tek elleriyle besliyor. Çalıştıkları alanın neşe kaynağı olan kedileri beslemek için ise tüm çalışanlar seferber oluyor.



"Fark etmesek ölürlerdi"

Tüccar Semih Yeşilağaç, kamyonetin arka bölümünden gelen sesler üzerine baktıklarında istetme üzerindeki boşlukta kedi yavruları gördüklerini söyledi. 3 yavruyu kurtardıklarını dile getiren Yeşilağaç, "Hemen bir sandık içine yuva yaptık. Sütle besliyoruz. Sütü biberonla veremedik, enjektör yardımıyla ağızlarına bebek gibi veriyoruz. Biz yapılması gerekeni yaptık. Onlar da bir canlı. Biz fark etmeden yola gitsek ölürlerdi. Sahiplendireceğiz. Kimse gelip sahiplenmezse biz kendimiz bakarız. Süt ve mamalarını alırız” dedi.

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