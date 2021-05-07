Kısıtlamadan muaf turistler denizin keyfini çıkardı



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)HAVA sıcaklığının 24, deniz su sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler sahile akın etti.Kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin keyfini çıkarıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren çocuklarıyla birlikte sahile gelen turistlerden bazıları güneşlenmeyi, bazıları da çocuklarıyla birlikte denize girmeyi tercih etti. Kimileri ise güneş şemsiyesi altında arkadaşlarıyla sohbet ederek gününü değerlendirdi.'ANTALYA ÇOK İYİ GELDİ'Rusya'dan tatil için ilk önce Şili'ye gelen, ardından İstanbul'a geçerek 3 gün kalan Anastasia Osogostok (26), tatilini Antalya'da sürdürüyor. Konyaaltı Sahili'nde denize girip güneşlenen Osogostok, "İstanbul'un ardından Antalya çok iyi geldi. 7 gündür buradayım. Sokaklarda ve caddelerde çok polis var. Koronovirüs nedeniyle sokaklar bomboş. Sahilde ise sadece yabancılar var. Güneş ve deniz muhteşem" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2021-05-07 12:47:31



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