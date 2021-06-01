Açılış günü kafe ve restoranlar dezenfekte edildi

Muratpaşa Belediyesi, tarihi Kaleiçi’nde kademeli normalleşmeyle birlikte saat 21.00’e kadar müşteri kabul edecek restoran ve kafeleri dezenfekte etti.

Covid19’la mücadelede kademeli normalleşme dönemiyle birlikte restoran ve kafeler kapılarını açtı. Yeniden müşterilerini ağırlayacak olan kafe, pastane ve lokantalarda sabahın erken saatlerinde hazırlıklar başlarken Antalya’da Muratpaşa Belediyesi dezenfekte ekipleri de kademeli normalleşmenin ilk gününde Kaleiçi’ndeydi.

Geçmiş aylarda da sektöre ücretsiz dezenfekte desteği veren Muratpaşa Belediyesi, sandalyelerin masaların üzerinden indirilip sosyal mesafe kuralına göre yeniden dizildiği, masa aralıklarının ayarlandığı Kaleiçi’ndeki işletmeleri dezenfekte etti.

Sabah açıldıktan hemen sonra belediyenin dezenfekte ettiği bir kafenin çalışanı Simge Yalçın, “Uzun süredir kapalıydık. Bugün açıldık. Bugün açıldığımız için çok mutluyuz. Şimdi de Muratpaşa Belediyesi’nden geldiler ve masaları ilaçladılar” diye konuştu.

İşletmeci Aydın Ayhan da 8 aydır aralıklı olarak kapalı olduklarını belirterek “Hayırlısıyla bugün açtık. Sağ olsun Muratpaşa Belediyemiz de bizi büyük bir yükten kurtardı. Ücretsiz dezenfekte hizmetiyle” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.