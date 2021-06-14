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Vali Yazıcı: “ Jandarma 182 yıldır mazlumun yanında zalimin karşısında”

İHA

Vali Yazıcı: “ Jandarma 182 yıldır mazlumun yanında zalimin karşısında”

Jandarma Teşkilatının 182’nci kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve beraberindeki heyet, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı makamında bir araya geldi. Vali Yazıcı ziyarette “Jandarma Teşkilatımız 182 yıldır mazlumun yanında zalimin karşısındadır” dedi.
Jandarma Teşkilatının 182’nci Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve beraberindeki heyet Vali Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti. Misafirleriyle ilgilenip tek tek sohbet eden Vali Yazıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek tüm Jandarma Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü’nü kutladı.
Jandarma Teşkilatının kurulduğu günden bugüne kadar, yurdun dört bir yanında, huzur ve güvenliğimiz için mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat fedakarca ve kahramanca görev yaptığını dile getiren Vali Yazıcı, “Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki en temel unsurlardan olan Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 182’nci yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Gurur duyduğumuz her yönüyle örnek bir teşkilata sahibiz. Gerek Emniyet Teşkilatımız gerekse Jandarma Teşkilatımız bizler için, halkımız için çok büyük öneme sahip. Jandarma Teşkilatımız, dün olduğu gibi bugün de, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması için büyük başarılara imza atıyor ve atmaya da devam edeceklerine şüphem yok” dedi.

“İnsanlar için sağlık ve üvenlik her şeyden önce gelir”
Antalya’nın bir turizm şehri olmasından ötürü güvenliğin çok büyük önem arz ettiğini belirten Vali Yazıcı, “Dünyanın neresinde olursanız olun insanlar için sağlık ve güvenlik önce gelir. Antalya’mız önemli bir turizm şehri, ülkemizin dünyaya açılan kapısı. Bu sebeple güvenlik olmazsa olmazımız. Jandarma Teşkilatımız ve Emniyet Teşkilatımız oldukça başarılı işlere imza atıyor. Antalya bir huzur şehriyse bu, teşkilatlarımızın sayesindedir. Başarılı işler çıkaran, şehrimizin güvenli ve huzurlu olmasına büyük katkı sunan jandarma mensuplarını kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Pandemi döneminde halk ile devlet arasında önemli bir köprü görevi gördüler”
Konuşmasında pandemi dönemine de değinen Vali Yazıcı, “Jandarma Teşkilatımız, kuruluşundan bugüne yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması yönündeki hizmetleri ile milletimizin takdirini kazanmıştır. Jandarmamız sahadaki başarılarının yanında sosyokültürel hizmetlerle de halk ile devlet arasında önemli bir köprü görevi görmüştür. Pandemi sürecinde de vatandaşlarımıza karşı fedakar, hoşgörülü ve yardımsever yüzüyle yüce milletimizin yanında olmaya devam etmişlerdir” dedi.

“Gelişen ve yenilenen teknolojiyle göreve devam”
Jandarma Teşkilatının her geçen gün kendisini geliştirerek ülkemizde huzur ve güvenliğin temininde çok önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Vali Yazıcı, “Güvenlik birimleri olarak suçluyu ve suçu bulma, suçluları caydırma noktasında teknolojiyi çok iyi kullanmamız gerekiyor. 30 yıllık mülki amirlik yaşamımda teşkilatımızın gelişen teknolojisi ve donanımlı insan kaynağı ile çok önemli başarılara imza attığını gördüm. Bu yönüyle topluma, bizlere güven vermeye devam ediyor. Jandarmamız her geçen gün kendisini geliştirerek ülkemizde huzur ve güvenliğin temininde çok takdir edilecek bir yere ulaşmıştır. Jandarma Teşkilatımız 182 yıldır mazlumun yanında zalimin karşısında olmuş ve olmaya da devam edecektir. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Jandarma Teşkilatının 182’nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, görevleri sırasında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, tüm Jandarma Teşkilatına başarılar diliyorum” dedi.

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