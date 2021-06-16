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Kaş’ta su altı müzesi gün sayıyor Pegasus atı, sütunlar, Poseidon heykeli, Şimera heykeli, Nereid heykelleri su altında sergilenecek

İHA

Kaş’ta su altı müzesi gün sayıyor Pegasus atı, sütunlar, Poseidon heykeli, Şimera heykeli, Nereid heykelleri su altında sergilenecek

Antalya’nın Kaş ilçesinde hayata geçirilecek su altı sanat ve kültür parkı ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Su altı sanat parkında sergilenecek olan ve önümüzdeki günlerde limanda sergisi yapılacak eserler arasında 20 Pegasus atı, 20 sütun, 1 Poseidon heykeli, 1 Şimera heykeli, 16 Nereid heykeli, 600 adet 6 çeşit amfora bulunuyor.
Kaş Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Likya Kaş Su Altı Sanat ve Kültür Parkı'nın dünya ölçeğinde önemli bir proje olduğuna dikkat çekerek, eko turizm faaliyetleri için bir alt yapı oluşturacağını söyledi.
Projenin kamu kuruluşları ve bilim adamlarınca çok düşünülerek ve emek harcanarak hazırlandığını aktaran Kaymakam Yazıcı, “Yaklaşık 4 yıl önce ortaya atılmış proje, inşallah önümüzdeki aylarda nihayete erecek. Kaş Kaymakamlığımız ve Belediyemiz eliyle Batı Antalya Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Deniz Ticaret Odasıyla birlikte Limanağzı Fener bölgesinde hayata geçirilecek” dedi.
Dalış noktaları bakımından Antalya’nın en zengin florasına sahip Kaş açıklarında Likya medeniyetini canlandıran heykellerle bir su altı parkı oluşturulacağını anlatan Kaymakam Yazıcı, “İlçemiz, dünyanın en önemli alternatif turizm mekanları arasında. Biz bu projeyle buna mühür vurmak istiyoruz. Turizm faaliyetlerini dalış odaklı geliştirmeyi amaçlıyoruz. Üzerinde yaşadığımız bu toprakların, Likya medeniyetinin tanıtılmasını ve bölgeye ticari anlamda katkı sunmasını hedefliyoruz” diye konuştu.
Projeye de değinen Kaymakam Yazıcı, “Eserler temin edildi. Su altı sanat parkında sergilenecek. Eserlerin önümüzdeki günlerde limanda sergisi yapılacak. Tüm vatandaşlar bunları görebilecek. 20 Pegasus atı, 20 sütun, 1 Poseidon heykeli, 1 Şimera heykeli, 16 Nereid heykeli, 600 adet 6 çeşit amfora su altı sanat parkında sergilenecek” ifadelerini kullandı. Yazıcı, yaptıkları toplantıyla bundan sonraki yol haritasını belirleyeceklerini, projeyi dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti.

"Sürdürülebilir turizm daha ileri taşınacak"
Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da Kaş’ta su altında Likya ve Anadolu uygarlıkları eserlerinin sergilenmesinin önem taşıdığını vurguladı. Bu projeyle Kaş’ın sürdürülebilir turizminin daha da ileriye taşınacağını düşündüğünü kaydeden Başkan Ulutaş, “Dünyada da sayılı dalış noktalarından bir tanesi haline geleceğiz. Kaş, zaten dünyada önemli bir dalış noktası. Bu çalışmayla da rakiplerinin bir adım daha önüne geçeceği kanaatindeyim. Aynı zamanda bu çalışma dalış turizminin tanıtılması, tüm kesimlere sevdirilmesi, herkese öğretilmesi, yaygınlaştırılması açısından önemli. Denizlerimiz çok kıymetli, önemli ve bir farkındalık. Bu çalışmanın hem Kaş’ın tanıtımına hem de dalış turizmine faydalı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ise içinde bulundukları Likya coğrafyasının son derece kadim bir uygarlığı temsil ettiğini hatırlatarak, “Kendi kültürel mirasımıza dikkat çekmemiz gerekiyor. Bizim istediğimiz Kaş ilçesinin doğal mirasına yönelik bir farklılık oluşturmak. Su altı parkı Kaş’ın tarihini, mitolojisini dile getiriyor. Likya uygarlığına atıfta bulunuyor. Kaş su altı varlığı, Kaş’ın kaçırılmış mirasını geri istiyor” şeklinde konuştu.
Toplantıya dalış okullarının temsilcileri de katıldı.

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