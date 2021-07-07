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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Topaloğlu, "Herkesin asli görevi Kemer'i temiz tutmak"

İHA

Başkan Topaloğlu, "Herkesin asli görevi Kemer'i temiz tutmak"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, katıldığı radyo programında Kemer’de yapılan temizlik ve doğa koruma çalışmalarını anlattı. TRT Antalya radyosunda katıldığı yayında Kemer’in birçok yerli ve yabancı misafir ağırladığını hatırlatan Topaloğlu, " Kemer’in özellikle yaz aylarında nüfusunun artması nedeniyle evsel ve ambalaj atıkları çok fazla. Bu ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması için 2886 İhale Yasası’na göre ihaleyle bir firmaya verdik" dedi.

“İşletmecilerimiz ile vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli desteği veriyoruz”
Topaloğlu, Kemer’de toplanan ambalaj atıklarının toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını ifade ederek, “Kemer Belediyesi olarak ilçe genelinde topladığımız ambalaj atıklarını geri dönüşüm tesislerine gönderiyoruz. Kemer’de yaz dönemlerinde yoğunluk yaşandığı için söz konusu firma atıkları toplamak için bazen araç yetiştiremiyor. Onların yetişemediği yerde belediye olarak devreye biz giriyoruz ve işletmecilerimiz ile vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli desteği veriyoruz” dedi.

“Herkesin asli görevi buraları temiz bırakmak”
Kemer’deki piknik ve mesire alanlarında da belediye olarak çöplerin aralıksız toplandığını anlatan Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Kemer’deki bütün koylarımızda temizlik çalışması yapıyoruz. Koylara arazi araçlarıyla ve denizden ulaşım sağlayarak giriyoruz. Halkımızın daha temiz koylarda denize girebilsin ve piknik yapabilsin diye çalışıyoruz. Halkımızdan da bir isteğimiz olacak. Lütfen koylarımızı ve piknik alanlarımızı nasıl buluyorlarsa o şekilde bıraksınlar. Herkesin asli görevi buraları temiz bırakmak” diye konuştu.

“Kollekt uygulamasını anlattı”
Topaloğlu, “Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi” kapsamında yürütülen önemli faaliyetlerden olan ve doğada biriken ve toplanmasında güçlük yaşanan atıkların toplama sistemine kazandırılıp, denizlere ulaşan atığın azaltılmasını sağlayan “Kollekt” akıllı telefon uygulaması ile de doğaya katkı sağladıklarını aktardı. Kollekt uygulamasının işleyişi hakkında da bilgiler paylaşan Topaloğlu, “Çevrede gördüğünüz çöplerin fotoğrafın çektikten sonra sisteme gönderiyorsunuz ve sistemde çöplerin bulunduğu yere en yakın belediye ekibi hızla bölgeye gidiyor. Bunları yapabilmeniz için uygulamayı cep telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Belediye ekiplerimiz çöpleri en kısa zamanda olduğu yere giderek alıyorlar ve doğanın temiz olmasını sağlıyorlar. Alınan çöpler de ayrıştırılarak geri dönüşüm depolarına gönderiliyor. Halk bu uygulamadan memnun” şeklinde konuştu.

“Atık tutucu sistemi”
Topaloğlu, doğaya her zaman katkı sağlayan bir belediye olduklarının altını çizerek, Kemer’de atık tutucu sistemini hayata geçirdiklerine dikkat çekti. Topaloğlu, “Derelerin ağızında uygulanan bu sistem, sel geldiği zaman denize gidecek olan tüm atıkları tutuyor ve denize ulaşmasını engelliyor. Bu sistemle şu ana kadar yaklaşık 2 ton çöpün denize ulaşmasını engelledik. Sistemin ne kadar faydalı ve etkili olduğunu test ettik. Kemer’deki derelerde bu sistemi uygulayarak çöplerin denize ulaşmasını ve denizlerin kirlenmesini engellemek istiyoruz. Bunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor ve gelecek sene uygulamayı devreye sokacağız” ifadelerini kullandı.

“Caretta carettaların yuvaları çiğnenmesin ve zarar görmesin diye sürekli devriye geziliyor”
Başkan Topaloğlu, caretta carettaların yumurtlama alanları arasında yer alan dünyaca ünlü Çıralı sahilinde de temizlik çalışmaları yürüttüklerini belirterek, “Belediye olarak bu sahilimizde arkadaşlarımız temizlik yapıyor. Ayrıca, belediye olarak görevlendirdiğimiz 4 arkadaşımız caretta carettaların yuvaları çiğnenmesin ve zarar görmesin diye sürekli devriye geziyor. Kemer Belediyesi doğaya her zaman katkı sağlamıştır ve sağlamaya da devam edecektir” şeklinde konuştu.

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