Antalya’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı yaklaşık yüzde 82 arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı yaklaşık yüzde 82 arttı

İHA

Antalya’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı yaklaşık yüzde 82 arttı

Sağlık Bakanlığının son açıkladığı haritada Antalya’da 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısı bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 82 artışla 65,02’ye yükseldi. Antalya son haftada en çok vaka artışı yaşanan 5 il arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, illerin her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren son haritayı açıkladı. Haritaya göre, yaz turizmin devam ettiği Antalya’da 26 Haziran2 Temmuz arasında 35,91 olarak belirtilen 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı 39 Temmuz arasında 65,02’ye yükseldi. Antalya bu yükselişle birlikte renk haritasında sarı kategoriden turuncuya geçiş yaptı. Antalya bu rakamla Siirt, Ağrı, Hakkari ve Van ile birlikte bir önceki haftaya göre en çok vaka artışının yaşandığı 5 il arasında yer aldı.

2 milyon 14 bin 223 doz aşı yapıldı
Antalya’da Covid19 aşılama çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda kentte bugüne kadar 1 milyon 277 bin 717’si birinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 14 bin 223 doz aşı yapıldı.

Isparta’da vaka sayısı düştü
Batı Akdeniz bölgesi illerinden Isparta'da ise bir önceki haritada 72,22 olarak açıklanan her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 39 Temmuz tarihleri arasında 45,20’ye geriledi. Isparta, son haftada en çok vaka sayısı azalan 5 il arasında yer aldı. Kentte aşılama çalışması kapsamında ise 392 bin 531 doz aşı yapılırken, bunlardan 234 bin 9’unun birinci doz olduğu belirtildi.

Burdur'un da vaka sayısı azaldı
Burdur'da da vaka sayılarında düşüş yaşandı. Kentte 26 Haziran2 Temmuz tarihleri arasında 55,04 olan 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı son haritada 32,95’e düştü. Burdur’da ise bugüne kadar 147 bin 280’i birinci doz olmak üzere toplam 247 bin 40 doz aşı uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

10 TL'lik kazı kazanla 500 bin TL kazandı
YEREL HABERLER 10 TL'lik kazı kazanla 500 bin TL kazandı
Denizde ceset ihbarı Sahil Güvenlik ve JAK timini alarma geçirdi Dünden beri kayıp olarak denizde aranan Barış'ı arama çalışmaları devam ediyor Denizin üzerinde yüzen bir cisim olduğu ihbarı sahili ve ekipleri hareketlendirdi
YEREL HABERLER Denizde ceset ihbarı Sahil Güvenlik ve JAK timini ...
Başpehlivan Gürbüz'e, Antalya'da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Başpehlivan Gürbüz'e, Antalya'da coşkulu karşılama
Gönül Yeprem ‘Neşeli notalar’ konseri ile çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Gönül Yeprem ‘Neşeli notalar’ konseri ile çocuklarla ...
Sahilde kuma ateş etti; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Sahilde kuma ateş etti; o anlar kamerada
Serik Belediyespor Okan Yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Serik Belediyespor Okan Yıldız ile 2 yıllık sözleşme ...
Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, kayboldu (3)
YEREL HABERLER Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, ...
İple boğulan Mervenur'un annesi: En ağır cezayı alsalar da içim soğumaz
YEREL HABERLER İple boğulan Mervenur'un annesi: En ağır cezayı ...
Denizde kaybolan gencin ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor Antalya denizde kaybolan Barış için seferber oldu Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK timi, helikopter ve drone ile bölgeyi karış karış arıyor Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Denizde kaybolan gencin ailesinin endişeli bekleyişi ...
Altınova’da asfalt çalışması
YEREL HABERLER Altınova’da asfalt çalışması
Alanya’da mobil atık getirme merkezlerinin kurulumu devam ediyor
YEREL HABERLER Alanya’da mobil atık getirme merkezlerinin kurulumu ...
Arsasından geçen yolun bir bölümünü tel örgü ile kapattı
YEREL HABERLER Arsasından geçen yolun bir bölümünü tel örgü ile ...
Antalyaspor Hentbol Takımında ilk imza A Milli takım oyuncusundan
YEREL HABERLER Antalyaspor Hentbol Takımında ilk imza A Milli takım ...
Tekerlekli sandalye dans sporu şampiyonasına katılan sporculara trafik eğitimi
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalye dans sporu şampiyonasına katılan ...
Verilen yakıt desteği ulaşım esnafının yüzünü güldürmedi
YEREL HABERLER Verilen yakıt desteği ulaşım esnafının yüzünü ...
Meteorolojinin haritasında 'olağanüstü kuraklık' tehlikesi
YEREL HABERLER Meteorolojinin haritasında 'olağanüstü kuraklık' ...
Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan maganda herkesi korkuttu Tutukluk yapan tabancayı kurcalarken ateşledi, kendi bile ne olduğunu anlamadı Tabancanın namlusunun yere doğru olması olası bir faciayı önledi
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan ...
ABBO Üç Kapılar’da konser verdi
YEREL HABERLER ABBO Üç Kapılar’da konser verdi
Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, kayboldu (2)
YEREL HABERLER Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, ...
Huzurevi sakinlerine trafik eğitimi
YEREL HABERLER Huzurevi sakinlerine trafik eğitimi
15 Temmuz fotoğrafları sergisi açıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz fotoğrafları sergisi açıldı
11 okul öncesi eğitim kurulu ve dernekleri bir araya gelerek federasyon kurdu
YEREL HABERLER 11 okul öncesi eğitim kurulu ve dernekleri bir araya ...
9 günlük bayram tatili, rezervasyonları uzattı, boş yatak bulmak zorlaştı Bu bayram otellerde Türkler ön planda olacak AKTOB Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu: “Bu bayramda, kurallara uyarak eğlenmek herkesin hakkı”
YEREL HABERLER 9 günlük bayram tatili, rezervasyonları uzattı, boş ...
(ÖZEL) "Dünyadaki 600-700 fok sayısının dörtte üçü Yunanistan ile Türkiye kıyılarında yaşıyor" Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Nesli koruma altındaki fokun, popülasyonunda toparlanma var" "Akdeniz fokunun en büyük özelliği temiz bölgelerde yaşamasıdır"
YEREL HABERLER (ÖZEL) "Dünyadaki 600-700 fok sayısının dörtte üçü ...