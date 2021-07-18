Yüksekten denize atlama keyfi, az kalsın canından ediyordu Denize girmek için 20 metrelik falezden atlayan genç, suyun çarpma şiddetiyle nefessiz kaldı Çevredeki diğer gençlerin kurtardığı Suriye uyruklu genç, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı

Antalya’da denize girmek için 20 metre yükseklikteki falezlerden atlayan 19 yaşındaki genç, suya çarpmanın etkisiyle az kalsın canından oluyordu. Genci çevredeki denize giren diğer gençler kurtardı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Sahilinin giriş kısmındaki varyantlarda meydana geldi. Akrabası ve arkadaşlarıyla birlikte denize girmeye gelen Suriye uyruklu Ahmet Halil (19), yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalık alandan denize ayaklarının üstüne atladı. Havadayken dengesini kaybeden Halil, göğsünün üstüne denize düştü. Suya çarpma şiddetiyle bir anda nefessiz kalan Halil’in zor durumda olduğunu fark eden çevredeki gençler, yardım için denize atladı. Kıyıya getirilen genç, nefes almakta güçlük çektiğini bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından oksijen desteği verilen Halil, sağlık ekipleri ve kendisini kurtaran gençler tarafından sedyeyle taşınarak ambulansa götürüldü. Halil, tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.



"Yüksekten atladığı için baygınlık geçirdi"

Halil'e sudayken müdahalede bulunan bir genç, “Nefes alamıyordu. İçeride bayıldı, ardından kaldırdık” dedi.

Halil’in akrabası Enes Hatip de “Her zaman denize geliyorduk. Yüzme biliyordu. Denize düştüğünde bir baktım zor nefes alıyor. Yüksekten atladığı için baygınlık geçirdi. Ayaklarının üstüne atlamıştı. Allah razı olsun arkadaştan alıp getirdi” diye konuştu.

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