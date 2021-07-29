Muratpaşa’nın Sultanları Antalya’yla buluşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa’nın Sultanları Antalya’yla buluşuyor

İHA

Muratpaşa’nın Sultanları Antalya’yla buluşuyor

Sultanlar Ligi hedefiyle bu sezon mücadelesine 1. ligden başlayacak Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, 6 Ağustos Cuma akşamı Antalya’yla buluşuyor. Sezon hazırlıkları için bir araya gelecek takım, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda Pinhani konseriyle ilk kez seyirci karşısına çıkacak.
Bu sezon, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde ‘Hedef Sultanlar Ligi’ parolasıyla mücadele edecek Muratpaşa Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları için Ağustos ayında toplanıyor. Başantrenörlüğüne voleybolun deneyimli isimi Emin İmen’in getirildiği takımın Sultanlar Ligi’ne yürüyecek kadrosu da Ayşegül Girgin, İrem Özgür, Ayşe Çürük, Aybüke Güldenoğlu, Zehra Tönge, Ayça Ceyna Yavuz, Damla Nur Aydın, Nur Sena Kasap, İlarya Zararsız, Merve İzbilir’in yanı sıra Porto Rikolu Genesis Collazo ve Slovak yıldız Miroslava Kijakova’dan oluştu.
Muratpaşa’nın Sultanları, yeni sezon hazırlıklarını öncesi Antalya’yla tanışacak. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda 6 Ağustos Cuma saat 20.00’de düzenlenecek Pinhani konseriyle Muratpaşa’nın Sultanları ilk kez Antalya seyircisiyle buluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alevlere evlerinde yakalandılar: 2 ölü Kardaş çifti evlerinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Alevlere evlerinde yakalandılar: 2 ölü Kardaş çifti ...
Büyükşehir yaraları sarmak için çalışıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir yaraları sarmak için çalışıyor
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü /Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü /Ek ...
Manavgat'taki yangın Alanya sahillerinden görülüyor
YEREL HABERLER Manavgat'taki yangın Alanya sahillerinden görülüyor
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (11)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (11)
Yangında 100’e yakın küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Yangında 100’e yakın küçükbaş hayvan telef oldu
Manavgat'taki yangın insansız helikopter ile gözlenecek
YEREL HABERLER Manavgat'taki yangın insansız helikopter ile ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (10)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (10)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü / Ek ...
Yangından acı haber Yaşlı çift hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yangından acı haber Yaşlı çift hayatını kaybetti
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (9)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (9)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (8)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (8)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü /Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü /Ek ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü (7)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü (7)
Tatile giden Adanalı gençler, yangına müdahale etti
YEREL HABERLER Tatile giden Adanalı gençler, yangına müdahale etti
Scorching wildfire in Manavgat continues on the second day 
YEREL HABERLER Scorching wildfire in Manavgat continues on the ...
Vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu Yangın, Manavgat’ı esir aldı
YEREL HABERLER Vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan ...
Bakan Pakdemirli: “Manavgat kontrol altında ancak Akseki’de çıkan yangın devam ediyor” “Antalya Akseki Kepez Beleni Mahallesi’nde 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Başımız sağ olsun” Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı yönünde bilgimiz var. Hayati tehlikeleri yok” “Helikopterler şu saat itibariyle havada zor duruyorlar” “Şu an itibariyle önemli bir yerleşim yeri tehdidi yok, cana yönelik bir tehdit yok. Ama ilerleyen saatlerde, rüzgarın yön değişmesiyle beraber, ek tedbirler alma ihtimalimiz olabilir” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Temennimiz bir an önce hem Manavgat’taki hem de Türkiye’nin diğer bölgelerindeki yangınların tamamen kontrol altına alınmasıdır”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Manavgat kontrol altında ancak ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü (6)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü (6)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü/ Ek ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü/ Ek ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü (5)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü (5)
Kadavradan rahim nakli yapılan Havva, steril odaya alındı
YEREL HABERLER Kadavradan rahim nakli yapılan Havva, steril odaya ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; bir mahalle daha boşaltıldı /Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; bir mahalle ...