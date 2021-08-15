Hasta halde bulunan yavru ceylan tedavi altında alındı

Alanya'nın Kuzyaka Mahallesi’nde bir kadın tarafından bulunan hasta ceylan yavrusu, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Alanya’nın Kuzyaka Mahallesi’nde, sokak hayvanlarından kaçtığı iddia edilen ve Germeğen Mevkii’nde bir kadın tarafından bulunan ceylan yavrusu saat 12.50’de teslim alınarak, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne getirilip tedavi altına alındı. İlk tedavi ve bakımı yapılan ceylan yavrusunun tedavisine Alanya Belediyesi Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Evi'nde devam edilecek.

Yavru ceylana ilk müdahaleyi yapan Alanya Belediyesi Veteriner Hekimi Hasan Eşit, yavru ceylana tıbbı müdahale ve medikal desteğin sağlandığını belirterek, “Muayenemizde yavru ceylanda evcil hayvanlardan bulaşan bir hastalıkla ilgili semptomlar tespit ettik. Sokak hayvanları tarafından saldırıya uğradığına dair bir bulgu yok. Bunun aksine hayvanın doğal ortamından koparak belirsiz bir süre evcil bir ortamda bulunduğunu düşündüren bulgulara rastladık. Şu an gerekli medikal destek sağlandı, tedavisine merkezimizde devam edilecek” dedi.

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