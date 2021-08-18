Antalyaspor Dergisi ağustos sayısı yayında

2021 yılının ocak ayından itibaren yeniden yayın hayatına başlayan Antalyaspor Dergisi'nin ağustos ayı sayısı aboneleriyle buluşmaya başladı.



Derginin ağustos sayısına; Antalyaspor’da 2 şampiyonluk yaşayan, 19931994 sezonunda final maçının son dakikasında attığı frikik golüyle tarihe damga vuran ve şu anda FT Antalyaspor’da şef scout olarak görev yapan Adnan Gülek açıklamalarda bulundu. Adnan Gülek, 36 yıl önce kapısından içeri adım attığı Antalyaspor’un nasıl ailesi haline geldiğini, geçmişten günümüze unutamadıklarını ve scout departmanındaki çalışmaları anlattı. Senegal’de doğup büyüyen, 2012’de geldiği Antalyaspor’da sergilediği performansla kısa sürede taraftarların adına besteler yapmasını sağlayan ve şu anda altyapıda yeni yeteneklerin yetişmesi için uğraş veren Lamine Diarra da derginin ağustos sayısına özel açıklamalarda bulunan bir başka isimdi.



“Andrea Poli’yı tanıyoruz”

Yeni transfer Andrea Poli’nin İtalya’dan Antalya’ya uzanan kariyer serüveni de bu ayki sayıda yer aldı. 20212022 sezonu öncesi kamp çalışmalarının detayları ve her sayıda olduğu gibi Antalya’nın öne çıkan dinamiklerinin ve güzelliklerinin işlendiği dosyalar da derginin ağustos sayısında bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.