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Girişimci ev hanımı iki yılda ürettiği ejder meyvesi ile yurt dışına açıldı 1 dekar alanda bu yıl 125 kilo hasat yaptı kilosunu 55 TL'den sattı Ejder Meyvesi Üretici Gürler: “Bu ürünü üretmekte geç kaldığımı düşünüyorum”

İHA

Girişimci ev hanımı iki yılda ürettiği ejder meyvesi ile yurt dışına açıldı 1 dekar alanda bu yıl 125 kilo hasat yaptı kilosunu 55 TL'den sattı Ejder Meyvesi Üretici Gürler: “Bu ürünü üretmekte geç kaldığımı düşünüyorum”

Antalya’da yaşayan ev hanımı Güllü Gürler, 2 yıl önce ekmeye başladığı ejder meyvelerini yurt dışına ihraç etmeye başladı. Üreticilere ejder meyvesi ekmeleri tavsiyesinde bulunan Gürler, “Üreticilere tavsiye ediyorum. Bu ürünü üretmekte geç kaldığımı düşünüyorum” dedi.
Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan girişimci ev hanımı Güllü Gürler, İhsaniye Mahallesi'nde 2019 yılında ektiği ejder meyvelerini (pitaya), iki yıldır hasat ederek, yurt içi ve yurt dışına ihraç ediyor. 2 dekar alanda üretim yapan Güllü Gürler, ejder meyvelerinden gelecek yıl daha verimli ürün alacağını söyledi. Ejder meyvesini sağlık için araştırsınlar ve alsınlar diye ifade eden Güllü Gürler, ürünlerini bir defa ihracata gönderebildiğini, fiyat düşünce toplu olarak bir merkeze sattığını dile getirdi. Bir adet ejder meyvesinin ise 700 gram ile 1 kilo arasında değiştiğini belirtti.

2 dekar alanda ilk hasatta 250 kilo ürün
Ejder meyvesinin Türkiye’de henüz yeni üretimi yapılan bir ürün olduğunu kaydeden Güllü Gürler, “Passiflora ve ejder meyvesini aynı anda yetiştirmeye başladım. 2 dekar üzerinde bir serada yetiştiriyorum. İlk hasatta 250 kilo üstünde ürün almıştım. Şimdi ikinci hasadımı yapıyorum. Gram aralığında olduğu için sezonun sonunda ne kadar ürün aldığım ortaya çıkacak. Küçük meyveleri kurutma tesislerine göndereceğim. 200 gram üzerinde olanları satıyorum. Tane olarak ve kilo olarak satıyoruz. Kilo bazında satmayı tercih ediyorum şu an. Kilo fiyatı 40 TL. İlk etapta 55 TL’ye satmıştım. Ukrayna’ya ihraç oldu. Üründe kalıntı ve ilaç olmaması ürünlerimizin satışında bizi memnun etti. Ürünlerimize ilaç atmıyoruz. Genellikle organik yetiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Tropikal meyve yetiştirdiğim için memnunum”
Kendisini girişimci ev hanımı ve aynı zamanda tropikal meyve yetiştiren üretici olarak tanımlayan Güllü Gürler, “Sebzenin maliyeti ve girdiler fazla olunca elimize bir şey kalmıyordu. Bizde bu işe başladık. İki sezon ektiğiniz sebzenin gübresi, toprak hazırlığı derken epey bir maliyet çıkıyor. Ama ejder meyvesinin fidanını ekiyorsunuz, uzun yıllar gidebiliyor. İyi bir bakımla tropikal meyveye döndüğüm için memnunum” şeklinde konuştu.

“Aralık ayına kadar hasat”
Temmuz ayının 20’sinden sonra ilk hasadını yaptığını kaydeden Güllü Gürler, “1 dekar alanda bu yıl 125 kilo hasat yaptım. Şu an ikinci seramdayım. 2 dekarlık yerden ikinci hasadımı yapacağım nasip olursa. Aralık ayına kadar hasat yapacağım. Bizim meyvemiz mayıs ayında çiçek açan ve aralık ayına kadar hasat yapılan ürün. Üreticilere tavsiye ediyorum. Bu ürünü üretmekte geç kaldığımı düşünüyorum. Üreticilerimiz erkenci ve geç çıkan ürünleri de bünyelerine katsınlar. Böylece hasat zamanlarını uzatmış olurlar benim edindiğim tecrübe bu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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