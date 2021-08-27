Süper Lig: FT Antalyaspor: 3 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3. hafta açılış maçında FT Antalyaspor, Çaykur Rizespor’u 32 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Gökdeniz Bayrakdar’ın şutunda topa elle müdahale eden Gökhan Gönül’ün pozisyonuna hakem penaltı noktasını gösterdi.
54. dakikada Wright penaltı atışını kalecinin sağından gole çevirdi. 20
61. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Djokovic’in yerden sert şutu ağlara gitti. 21
77. dakikada atılan uzun pasta topu önünde bulan Dabo’nun ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu kaleci kornere çeldi.
79. dakikada uzun pasta ceza sahasına giren Wright’un şutunu kaleci son anda kaleci kornere çeldi.
88. dakikada Ghacha’nın ceza sahası içinden sert şutunu kaleci sektirdi. Dönen topu kalecinden önce araya giren Wright tamamladı, top az farkla yandan auta gitti.
89. dakikada ceza alanı içindeki hava topu mücadelesinde Fredy’in, Eren Karadağ’a faulü sonrası hakem VAR uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada Djokovic penaltıyı gole çevirdi. 22
90+4 dakikada köşe vuruşu sırasında Dabo, penaltı noktası üzerinde Wright’e yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+4. dakikada Wright, penaltı atışını gole çevirdi. 32
Stat: Antalya
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Alpaslan Dedeş xx, Furkan Ürün xx
FT Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xxx, Naldo xxx, Poli xx, Güray Vural xx, Nuri Şahin xx (Hakan Özmert dk. 87 x), Mukairu xx (Ghacha dk. 72 x) Miloseviç xxx (Fredy dk. 81 x), Gökdeniz Bayraktar xx (Amilton dk. 87 ?), Wright xxx
Yedekler: Doğukan Özkan, Diogo,Floranus, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak,Doğukan Sinik
Teknik Direktör:Ersun Yanal
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Fabrico Baiano x, Gökhan Gönül x, Holmen x, Cemali x (Selim Ay dk. 89 ?), Yasin x (Alberk Koç dk. 79 x), Djokovic x, Tyler Boyd x (Eren Karadağ dk. 78 x), Alper Potuk x, Sabo x (Aminu dk. 60 x), Dabo x
Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Emirhan Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar
Teknik direktör: Bülent Uygun
Goller: Wright (dk. 18, dk. 54 pen. ve 90+6 pen.) (Antalyaspor), Djokovic (dk. 61 ve 90+3 pen.)(Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Gökhan Gönül, Dabo, Fabrico Baiano (Çaykur Rizespor), Güray Vural,Hakan Özmert (FT Antalyaspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.