ALKÜ’nün kontenjanlarının yüzde 91,39’u doldu

Yüksek öğretim kurumları sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tercih edilirliği yüksek üniversiteler arasına girdi.

Yüksek öğretim kurumları sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi önemli başarıya imza attı. 2021 YKS tercih sonuçlarına göre ALKÜ 3 bin 449 yeni öğrenci tarafından tercih edildi.



Öğrenci seçme ve yerleştirme sonuçlarına göre ALKÜ'de lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı bin 547, ön lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı ise bin 902 olarak açıklandı. YÖK tarafından verilen 3 bin 690 kontenjanın 3 bin 449’u doldu.

Fakülteler bazında Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, bu fakülteleri ortalama yüzde 85,93 doluluk oranıyla Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Turizm Fakültesi takip etti.

ALKÜ, meslek yüksekokulları bazında Akseki MYO ve Sağlık Hizmetleri MYO yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Açıklanan verilere göre tercih yapılan 63 programın 47’si yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken geri kalan program ve bölümler ortalama yüzde 91,39 doluluk oranına ulaştı.



“ALKÜ ailesine hoş geldiniz”

2021 YKS sonuçları ile ilgili bir değerlendirme yapan ALKÜ rektörü Prof. Dr. Ekrem kalan, “Tüm dünyada etkisini uzun zamandır gösteren küresel salgın ile öğrencilerimizden ne yazık son bir buçuk yıl ayrı kaldık. Öğrencilerimizi çok özlediğimizi öncelikli olarak belirtmek istiyorum. Bu sene aramıza katılacak yeni öğrencilerimiz ile covid19 önlemlerine uyup aşılarımızı olarak 20 Eylül’de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açıklanan rakamlarda, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Spor Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi müzik öğretmenliği programı ve yabancı uyruklu öğrenci sayıları dahil edilmemiştir. Nihai sonucu ileriki süreçte gerçekleştireceğimiz ek yerleştirme kontenjan sonuçları ile görmüş olacağız. ALKÜ olarak başarı grafiğimizi her geçen gün daha ileriye taşımayı ve tercihlerde daha fazla ön planda olmayı hedefliyoruz. YKS yerleştirilmelerine göre Türkiye ortalamasının yüzde 85 oranlarındayken üniversitemizin yüzde 91,39 oranında tercih edilmesi bizleri mutlu etmiştir. Ek kontenjanların ilk kez 2 aşamada gerçekleştirilecek olması dolayısıyla doluluk oranının daha da yükseleceğini öngörmekteyiz. Öğretim kalitelimizi ailemize dahil ettiğimiz başarılı akademisyenlerimiz ile daha da ileriye taşımaya devam ediyoruz.

ALKÜ’nün tercihlerde ön planda olmasında öğretim kalitemizin yanı sıra şehrimizin de payının olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu anlamda hemşerilerimizin üniversitemize ve öğrencilerine daha fazla sahip çıkmasını arzu ediyoruz. Bu vesile ile yoğun bir çalışma döneminin ardından üniversitemizi tercih ederek yerleşen yeni öğrencilerimize teşekkür ediyorum. ALKÜ ailesine hoş geldiniz” diye konuştu.

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