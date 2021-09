Başkan Yücel: “Beton santralimizden 3 yılda 15 milyon TL tasarruf sağladık”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2018 yılında hayata geçirilen Mobil Beton Santrali’nde incelemelerde bulundu. Belediyenin tüm ihtiyacının santralden karşılandığını belirten Başkan Yücel, “3 yılda 100 bin metreküp üzerinde üretim yaptık ve toplamda 15 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağladık” dedi.

Alanya Belediyesi Mobil Beton Santrali, eğitimden sağlığa ibadethanelerden engelli vatandaşlara kadar birçok alanda Alanya’ya hizmet veriyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışmalarda kullanılmak üzere kurulan Alanya Belediyesi Mobil Beton Santrali, amacına uygun olarak beton malzemesini seri ve daha az maliyetle üretiyor. Üreten ve hizmetiyle alkış alan santral, 90 metreküp /saat üretim kapasitesiyle hizmet veriyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in hizmet ağı ve çeşitliliğini geliştirmek amacıyla 2018 yılında hayata geçirdiği Alanya Belediyesi Mobil Beton Santrali, yüzde 100 yerli üretimle transmikser, beton pompası, alt yapı ve üst yapı masrafları dahil 4 milyon 500 bin TL’ye mal oldu.



“Tasarruf elde edildi”

Yerli yazılım ve teknolojiye sahip olan santral, yüksek kaliteli beton üretimi ve ekonomik giderleri ile piyasa verilerine göre daha ucuza mal ederek büyük tasarruf elde ettiklerini belirten Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi olarak üretken belediyecilik anlayışıyla 2018 yılında hayata geçirdiğimiz Mobil Beton Santrali’yle birlikte yüzde 40 daha hesaplı üretim sağlıyoruz. Bunun yanında yüksek kaliteli ve yüzde 100 yerli üretimimizle Alanya’mıza hizmet ediyoruz” dedi.



“Üretim ve kalitede özel sektörle başa baş hale geldik”

2 adet mikserle yola çıkılan Mobil Beton Santrali’nin bugün 7 adet transmikser kamyon, 1 adet beton pompası, 13 kalifiye personelle hizmet ettiğini vurgulayan Başkan Yücel, “Bugün üretken belediyecilik anlayışımızda temel alt yapı bütünlüğünü ve üst yapılarda kullanacağımız ham maddelerin birçoğunu kendi tesisimizde kaliteli bir şekilde üretiyoruz. 3 yıl önce 2 mikserle faaliyete geçirdiğimiz tesisimiz, bugün 7 mikser, 1 pompa ve 13 kalifiyeli personelle saatte 90 metreküplük günlük de yaklaşık 900 metreküplük hazır beton üretebilecek bir tesise dönüştük. Buradan da anlaşılacağı üzere bölgedeki en iyi özel sektörle başa baş hale gelmiş olduk” diye konuştu.



“3’de 1 oranında kar elde ediyoruz”

Öz kaynaklarla üretilen hazır betondan büyük tasarruf ettiklerini söyleyen Başkan Yücel, “Tesisimizde sağlanan tasarrufla neredeyse üretimimizin 3/1’lik oranında karımız oluyor. 3 yılda 100 bin metreküp üzerinde üretim yaptık. Bundan sağlanan tasarruf 15 milyon TL’nin üzerinde ve bunu da diğer hizmet ve yatırımlarımıza yansıtıyoruz. Ucuz maliyetle ürettiğimiz kaliteli hizmeti vatandaşlarımızla buluşturuyor, onların konforlu, refah seviyesini ve yaşam standartlarını yükseltecek işlere imza atıyoruz” şeklinde konuştu.



“Alanya’ya hizmet veriyoruz”

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, daha az maliyetle daha kaliteli üretim yaparak hem tasarruf sağlanan hem de vatandaşa daha hızlı hizmet veren tesisin dört dörtlük hizmet verdiğini söyledi. Başkan Yücel, “Santralimizden gerçekleştirdiğimiz hazır beton üretimini yalnızca kurumumuzun ihtiyaçları için değil aynı zamanda eğitim, ibadethaneler, sağlık kuruluşları gibi kurumlardan gelen taleplere de kullanıyoruz. Tesisimiz bugün her okulun her hastane ve sağlık ocağının her cami ve dini tesisin ihtiyacına karşılık verebilecek kapasite ve kaliteye sahiptir. Alanya’mızın tüm ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.