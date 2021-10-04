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Emzirme haftasında anne sütünün önemi anlatıldı Doktor başından geçen bir olayı anlatarak, anne sütünün önemine dikkat çekti Yenidoğan Yoğun bakım uzmanı Dr. Hamdi Oğrağ: “5 yıl önce 900 gram doğan bir bebeğimiz vardı. Yapacağımız tek şey bütün ilaçların dışında anne sütüydü”

İHA

Emzirme haftasında anne sütünün önemi anlatıldı Doktor başından geçen bir olayı anlatarak, anne sütünün önemine dikkat çekti Yenidoğan Yoğun bakım uzmanı Dr. Hamdi Oğrağ: “5 yıl önce 900 gram doğan bir bebeğimiz vardı. Yapacağımız tek şey bütün ilaçların dışında anne sütüydü”

Antalya’da 17 Ekim emzirme haftası dolayısıyla anne sütünün önemine vurgulamak için Kepez Devlet Hastanesi’nde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan, Yenidoğan Yoğun bakım uzmanı Dr. Hamdi Oğrağ, anne sütünün önemine vurgu yapıp bir anısını paylaşarak, “5 yıl önce 900 gram doğan bir bebeğimiz vardı. Yapacağımız tek şey bütün ilaçların dışında anne sütüydü. Yıllar sonra 5 yaşına geldiğinde bebeğimiz sapa sağlamdı” dedi.
17 Ekim Emzirme Haftası nedeniyle Kepez Devlet Hastanesinde, anne sütünün önemine dikkat çekmek için etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında hastane girişlerine kurulan stantlarda anne sütünün önemine ilişkin anne ve baba ya da adaylarına bilgilendirmeler yapıldı. Etkinliğin devamında ise Kadın Hastalıkları Servisinde sağlık çalışanlarının yanı sıra anne ve anne adaylarının katıldığı bilgilendirme programı düzenlendi.
Kepez Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Bekir Çavuşoğlu’nun da katıldığı etkinlikte konuşma yapan Yenidoğan Yoğun bakım uzmanı Dr. Hamdi Oğrağ, anne sütünün önemine vurgu yaparak, “Anne sütünü tedavi olarak kullanıyoruz. Anne sütü çok çok önemli. 900 gramlık bebeğimiz vardı 5 yıl önce. Aileye söylediğimiz tek şey, kendinizi psikolojinizi sağlam tutun, yapacağımız en büyük şey yapacağımız bütün ilaçların dışında anne sütüydü. Yıllar sonra 5 yaşında geldiğinde sapa sağlamdı” dedi.
Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr.Zeynep İnci Anne sütünün önemine değinerek, “Anne sütü, bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesi için gerekli olan tüm enerji ve besin ögelerini içeren, bebek beslenmesinde yeri doldurulamayan ideal, özgün ve yaşayan doğal bir besindir” diye konuştu.
Etkinlik, pasta kesimi ve ikramların ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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