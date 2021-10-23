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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyalı yazarlar 11. Antalya Kitap Fuarı’nda

İHA

Antalyalı yazarlar 11. Antalya Kitap Fuarı’nda

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Antalya Kitap Fuarı tüm hızıyla sürerken, fuarda Antalyalı yazarlar da okuyucularıyla bir araya gelme fırsatı buluyor.
Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 11’inci Antalya Kitap Fuarı, tüm heyecanıyla devam ediyor. 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olan fuarda, birbirinden değerli yazarlar, söyleşi ve imza günlerinde okuyucuları ile bir araya geliyor.

104 Antalyalı yazar
11. Antalya Kitap Fuarı’nın 8’inci gününde Mehmet Kemal Erdoğan, Demet Türkmen, Ufuk Akalın, Fikret Eroğlu, Anooshirvan Miandji, Atay Sözer Işık Öğütçü, Fatih Tuncay, Feyzullah Arslan ve Yılmaz Bozan kitapseverler ile buluştu. Öte yandan Antalya Kitap Fuarı’nda Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN), Antalya Şairler, Ozanlar ve Yazarlar Derneği (ANŞOYAD), Antalya Yazarlar Platformu yazarları da kendilerine ayrılan stantlarda eserlerini tanıtmak fırsatı buluyor. Kitap fuarı süresince 104 Antalyalı yazar, okuyucuları ile bir araya gelerek, kitaplarını imzalıyor.

“Fuar çok başarılı”
Antalya Kitap Fuarı’na ikinci kez katılan İran Azeri Türkü olan yazar Anooshirvan Miandji, Antalya Kitap Fuarı kitlesinin çok bilinçli, ne aradığını bilen bir okura sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin birçok noktasında kitap fuarına katıldığını dile getiren Anooshirvan Miandji, katılımcı, yayınevi ve yazar kadrosu ile Antalya Kitap Fuarı’nın çok başarılı olduğunu kaydetti.

“Ülkenin refaha ulaşması için kitap okumalıyız”
Fatih Tuncay ise, pandeminin dünya üzerine karanlık bir bulut gibi çöktüğünü belirterek, “Bu kitap fuarı bu bulutların dağılmasını ve kitap olup yağmasına neden oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Oldukça verimli geçiyor. Okurlarımız ile buluştuk, söyleşi yaptık. Ülkemizin refaha uluşması için daha fazla kitapla buluşması gerekiyor” dedi.
11. Antalya Kitap Fuarı, 24 Ekim Pazar günü sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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