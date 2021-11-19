5 eksikli Antalyaspor, Hatayspor'u ligde ilk kez yenmek hedefinde



Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor'da, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı öncesi 5 oyuncu sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlı takımda tek hedef Süper Lig'de henüz yenemediği rakibi karşısında 3 puanı hanesine yazdırmak.

Fraport TAV Antalyaspor, milli maçlardan dolayı lige verilen arada deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bugün yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 17.00'de mücadelenin oynanacağı Hatay'a uçakla hareket edecek.

SÜPER LİG'DE YENEMEDİ

Fraport TAV Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'de 3'üncü kez rakip olacak. İki Akdeniz ekibi, ilk kez 1970-1971 sezonunda o günkü ismiyle 2'nci Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta karşılaşırken, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Antalyaspor ile bordo beyazlı takım bugüne kadar, 12 maçta 2'nci Lig, 2'si de Süper Lig'de olmak kaydıyla 14 kez birbirlerine rakip oldu. Antalyaspor bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 de yenilgi elde etti. Hatay'da oynanan 7 maçta kırmızı beyazlılar galibiyet elde edemezken, 6 yenilgi ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Fraport TAV Antalyaspor, rakibi Hatayspor ile Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı mücadelelerde ise sahadan yenilgi ile ayrıldı.

5 OYUNCU SAKAT, 2 OYUNCU SINIRDA

Cumartesi günü Hatay'da saat 13.30'da oynanacak maç öncesi Antalyaspor'da 5 oyuncu sakatlıklarından dolayı takımdaki yerini alamayacak. Futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde yükselişe geçen Antalyaspor'da Samsunspor ile oynanan hazırlık maçında fibula kemiği kırılan Ufuk Akyol, Rizespor maçında sakatlanan Haji Wright, sezon başında çapraz bağı kopan Doğukan Nelik, Enzo Crivelli ve Harun Alpsoy zorlu maçta forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlı takımda kaleci Boffin ile orta saha oyuncusu Fredy de sarı kart sınırında bulunuyor. 2 oyuncu, Hatayspor karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında takımdaki yerlerini alamayacak.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-11-19 10:33:12



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