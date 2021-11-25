Şefika Kutluer, Beatles & Elvis Go Baroque konseri ile sahne alacak

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, 12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali kapmasında sıra dışı bir konsere ev sahipliği yapacak. ‘Sihirli flüt’ Şefika Kutluer’in Avrupa Barok Müzisyenleriyle birlikte sahne alacağı Beatles & Elvis Go Baroque konseri cuma saat 20.00’de başlayacak.

‘Sihirli flüt’ Şefika Kutluer, bu yıl 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Şefika Kutluer Festivali kapsamında Beatles ve Elvis Presley’in unutulmaz şarkılarının barok tarzda klasik müziğe uyarlandığı konserle Antalyalı sanatseverlerle buluşuyor.

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde Avrupa Barok Müzisyenleriyle sahne alacak Kutluer konseri cuma saat 20.00’de başlayacak. Konserde Kutluer ve Avrupa Barok Müzisyenleri, Peter Breiner’in Beatles ve Elvis Presley’in dillerden düşmeyen şarkılarının Vivaldi ve Bach eserleriyle yaptığı düzenlemeleri seslendirecek.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin Antalya ayağına ev sahipliği yaptığı 12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali, 6 konserden oluşuyor. 2 Kasım’da Ankara’da başlayan serinin 4’üncü konseri olan Beatles & Elvis Go Baroque için biletler bilet Antalya internet sitesinden temin edilebilecek.

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