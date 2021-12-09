Uyuşma şikayeti ile gittiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrendi

Yüzündeki uyuşma şikayeti nedeniyle geldiği Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyninde tümör olduğunu öğrenen 33 yaşındaki Lüdame Büyük, başarılı geçen operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Konya’da yaşayan Lüdame Büyük, 5 aydır devam eden baş dönmesi, denge kaybı ve yüzünün sol tarafındaki uyuşma şikayetlerinin artması sonucunda tavsiye üzerine Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘nde görevli Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Seçer ile iletişime geçti. Tedavi için Alanya’ya gelen Büyük’e Prof. Dr. Seçer tarafından yapılan muayene, tetkik ve radyolojik incelemeler neticesinde sol Pontoserebellar köşe yerleşmiş kitle olduğu tespit edildi. Yapılan tetkiklerde yüzün hissini alan, çiğneme ve mimik kaslarını uyaran sinirleri saran iyi huylu epidermoid tümör olduğu saptandı. Lüdame Büyük’ün beynindeki tümörün riskli bölgede olması nedeniyle acil ameliyata alındı.



“Genel durumu gayet iyi”

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Seçer, “Hastamız Lügame Büyük‘ün de onayını alınarak mikro cerrahi teknik ile yaklaşık 4 saat süren bir ameliyat gerçekleştirdik. Sinirlere zarar vermeden 22x37 mm kitle total olarak çıkarıldı. Hastamızda ameliyat sonrasında yüz felci veya herhangi bir sinir harabiyeti gelişmedi. Lüdame Hanımın genel durumu gayet iyi. 5. günün sonunda taburcu işlemlerini gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu tür ameliyatları Beyin Cerrahisi kliniği olarak başarılı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz” dedi.

Tavsiye üzerine uzun araştırmaları neticesinde Alanya’ya gelen Büyük, tekrardan sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

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