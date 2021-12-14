CW Enerji, tarım çiftliğine güneş enerji santrali kurdu

CW Enerji, Bursa’da faaliyet gösteren bir Tarım çiftliği ile iş birliği yaptı ve firmanın çatısına güneş enerji santrali kurdu. Yapılan iş birliği çerçevesinde 312,84 kWp gücünde güneş enerji santrali kuruldu. Santralde 395 Wp gücünde 792 adet güneş paneli kullanıldı.

CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, bugüne kadar birçok yatırımcıyı güneş enerji santrali ile tanıştırdıklarını söyledi. Yılmaz, kurdukları güneş enerji panelleri sayesinde firmalar için önemli bir girdi olan elektrik maliyetlerinin azaltıldığını ifade ederek, “Çatılardaki GES'ler aracılığı ile üretilen elektrikle, elektriğe gelen zamlardan etkilenmemiş olunuyor. Ayrıca fazla üretilen enerji de satılarak kar elde edilebiliyor. Yani güneşten elektrik ile firmalar tasarruf ediyor. Bu nedenle güneş enerji santrallerine yatırımcı ilgisi gün geçtikçe artıyor” dedi.



“Her zaman destek olmaya hazırız”

Sürdürülebilir bir gelecek için ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Yılmaz, yenilenebilir enerji kaynakları arasında da güneşin en ucuz elektrik üretim kaynağı olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, Türkiye’nin güneş enerjisi açısından şanslı olduğunu ve bunun mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Ülkemizin ışınım değerleri birçok ülkeden daha yüksek. Güneş enerjisi Türkiye için önemli bir kaynak ve bundan sonuna kadar yararlanılmalı. Bunun bilincine varan firmaların da GES’lere ilgisi arttı. CW Enerji olarak, her sektörde faaliyet gösteren firmaların yanındayız ve anahtar teslim projelerimizle her zaman destek olmaya hazırız” diye konuştu.

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