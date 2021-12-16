Başkan Uysal: “Anadolu insanı haklıdan yanadır”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Mevlana Celaleddin Rumi Parkı açılışında, Anadolu coğrafyasının adalet duygusuyla donandığını belirterek, “Güçlüye değil haklıya yaklaşım sergiler. Bunda Mevlana’nın, Yunus Emre’nin Hacı Bektaş Veli’nin, Abdal Musa’nın ve Anadolu’nun manevi ikliminde harcı ve tuğlası bulunan uluların ve son olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok büyük katkısı vardır. Hepsinin ruhu şad olsun” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, 717 Aralık Mevlana Haftası dolayısıyla Meydankavağı Mahallesi’nde, Mevlana Celaleddin Rumi Parkı’nın açılışının gerçekleştirdi. Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal’la katıldığı açılışta, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, Antalya Konyalılar Derneği, Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Akdeniz Konyalılar Federasyonu’nun yönetici ve üyeleri yer aldı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Sema gösterisiyle devam etti. Törende Antalya Konyalılar Derneği Başkanı Süleyman Üre, Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı İsmail İncel ve Akdeniz Konyalılar Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz teşekkür konuşması yaptı.



“Anadolu’nun bütünleyici parçası”

“Keşke her ülkenin bir Mevlana’sı olsa. İyi ki insanlığın bir Mevlana’sı var” sözleriyle konuşmasına başlayan Başkan Uysal, Mevlana’nın 13’üncü yüzyıl Anadolu aydınlanmasının bir parçası olduğunu söyledi. Mevlana’nın Anadolu’nun vazgeçilmezi ve bütünleyicisi olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “İslam kültürü ve düşüncesinin dünyadaki olabilen saygınlığının en önemli gerekçelerinden biri Rumi’dir. İnsan aklını ve ruhunu küçümseyenler, Allah’ın lütfettiği insan özelliklerini küçümseyenler değil Mevlana Celaleddin Rumi gibi bütün insanlığı bir gören, bütün insanlığı birbirinin parçası gören, ‘Sen, sen değilsin. Benimsin. Bendesin’ diyen insanlardır, bütün insanlığını bizim doğu düşüncesinin İslam kültürünün olumlu anlanmasında pay sahibi olanlar” diye konuştu.



“Ruhları şad olsun”

Mevlana’nın bütün dünya ve insanlık için çok büyük değere sahip olduğunu dile getiren Başkan Uysal, İslam dünyası için de ayrı bir önemi olması gerektiğinin altını çizdi. Mevlana’nın adını Antalya’da bir parkta yaşatıyor olmanın, kentin manevi iklime katkısının çok önemli ve değerli olduğunu belirten Başkan Uysal, “Anadolu coğrafyası, bizimle aynı kültürü paylaşan birçok yerden farklı olarak adalet duygusuyla donanmıştır. Güçlüye değil haklıya yaklaşım sergiler. Haklının yanında olma duygusu güçlünün yanında olma duygusundan fazladır. Bunda Mevlana’nın, Yunus Emre’nin Hacı Bektaş Veli’nin, Abdal Musa’nın ve Anadolu’nun manevi ikliminde harcı ve tuğlası bulunan uluların ve son olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok büyük katkısı vardır. Hepsinin ruhu şad olsun. Hepsini büyük bir minnet duygusuyla anıyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından dernek başkanları, Başkan Uysal’a teşekkür çiçeği takdim etti. Tören, üzerinde “Sen kaya ve mermer de olsan gönül ehline erişince cevher haline gelirsin” sözünün bulunduğu Mevlana büstünün açılmasıyla sona erdi.

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