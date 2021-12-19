Kepez çölyak hastalarına glütensiz ekmek üretiyor

Kepez Belediyesi, çölyak ve fenilketonüri hastaları için glütensiz ekmek üretiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın SOGEP desteğiyle glütensiz ekmek üretimine başlayan Kepez Belediyesi, çölyak ve fenilketonüri hastalarına destek oluyor. Glüten alerjisi nedeniyle buğday, arpa, çavdar ve yulaflı ekmek yiyemeyen çölyak hastaları ile ömür boyu diyet yapmak zorunda olan fenilketonüri hastaları için “glütensiz tıbbı ekmek” üretiyor. Kepez Belediyesi ve Kepez Vakfı ortaklığında Yeni Mahalle Seyhan Caddesi üzerinde bulunan ‘Kepez Ekmek Tesisi’nde üretilen glütensiz tıbbı ekmeğin satışı Kepez Vakfı Bi Dilim Kafe de gerçekleştiriliyor. Kepez Vakfı Bi Dilim Kafe de, çölyak hastaları için glütensiz ekmek, bisküvi, poğaça ve benzeri ürünlerde bulunuyor.

Kepez Ekmek Tesisi’nde üretilen glütensiz ekmekler, artık sadece Antalya’da değil; Türkiye’nin birçok şehrine ulaştırılarak, glüten hassasiyeti bulunan yüzlerce vatandaşın da hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

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