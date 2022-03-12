Bakan Varank: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı Antalya'da düzenlenecek (2)



UÇAĞIN YAZILIMI ANTALYA'DA YAPILACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya TeknokentAR-GE 5 binası ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Milli Muharif Uçak Ar-Ge ofisinin açılışına katıldı. Açılış ve kurdele kesimine Bakan Varank'ın yanı sıra TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da katıldı. Antalya Teknokent Ar-Ge 5 binası önünde açılış kurdelesi kesildikten sonra bina içerisinde imza töreni düzenlendi.

Antalya Teknokent ve TUSAŞ arasında gerçekleşecek Milli Muharip Uçak Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Alan Tahsisi İmza Töreni'nde yer aldığı için mutlu olduğunu ifade eden Bakan Varank, "Savunma sanayimizin öncü kurumlarından TUSAŞ ile ülkemizin Ar-Ge ekosisteminde önemli bir yer tutan Antalya Teknokent'in sektöre örnek teşkil edecek önemli bir birlikteliğine şahitlik ediyoruz. TUSAŞ savunma sanayiinde ülkemizin gözbebeği kurumlarından biri. Hürkuş'tan Atak helikopterine, Aksungur'dan Gökbey'e savunma sanayi, uzay ve havacılık alanında tüm dünyanın konuştuğu başarılı işlerde TUSAŞ'ın imzası var. TUSAŞ'ın yürüttüğü en önemli projelerden biri de ülkemiz için son derece kritik bir konu olan Milli Muharip Uçak Projesi. TUSAŞ burada kuracağı Ar-Ge merkeziyle Milli Muharip Uçak Projesi'nin tasarım ve yazılım çalışmalarını Antalya'da yürütecek. Bildiğiniz gibi Antalya iklimiyle, turizmiyle, sosyal imkanlarıyla ülkemizin en güzel şehirlerinden biri. İşte Antalya'nın bu özelliklerini ülkemizin Ar-Ge ekosistemini güçlendirmek için de kullanmış olacağız" dedi.

'AVRUPA'DAN BİRÇOK MÜHENDİS PROJEDE ÇALIŞMAK İÇİN GELECEK'

Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeden mühendisin bu projede çalışmak için Türkiye'ye geleceğine dikkati çeken Bakan Varank, "Böylece Antalya'nın tüm dünyadan yazılımcılar ve mühendisler için de önemli bir cazibe merkezi olmasını bekliyoruz. İçinde bulunduğumuz Antalya Teknokent tarımdan turizme, bilişimden elektroniğe farklı alanlarda faaliyet gösteren güçlü firmalara sahip. 365 bin metrekarelik alanda yüzde 100 doluluk oranıyla 162 firmaya ev sahipliği yapan teknokentimizde bugüne kadar 800 Ar-Ge projesi tamamlandı, 200'den fazla proje yürütülmeye devam ediyor. Dolayısıyla Antalya Teknokent köklü geçmişi, konumu ve güçlü Ar-Ge ekosistemi ile TUSAŞ'a da büyük güç katacak" diye konuştu.

'MİLLİ MUHARİP UÇAK PROJESİ ANTALYA'DAN İRTİFA KAZANACAK'

Milli Muharip Uçak Projesi'nin Antalya'dan irtifa kazanacağını söyleyen Bakan Mustafa Varank, "Ben Antalya Teknokent ve TUSAŞ arasındaki örnek iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Burada oluşacak başarılı modelin yeni projelere kapı aralamasını temenni ediyorum" dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, imza töreninde Antalya'nın İstanbul'dan sonra en çok yurt dışı bağlantısı olan şehir olduğunu ifade etti. Kotil, "Üniversitedeki genç mühendisleri işe alacağız. Şimdiden 8 kişi çalışmaya başladı. Yurt dışından da tecrübeli uzman mühendis ve bilim adamlarını da getireceğiz" dedi.

Öncelikli olarak 80 kişinin istihdamını sağladıklarını söyleyen Kotil, protokolünü imzaladıkları yeni binayla birlikte Antalya'da 400 kişinin istihdam edileceğini sözlerine ekledi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Antalya'nın sağlık, turizm ve tarım merkezi olduğunu ancak bundan sonraki hedeflerinin Antalya'yı yazılım merkezi haline getirmek olduğunu dile getirdi.

İmza töreninin ardından TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bakan Mustafa Varank'a tablo hediye etti. Hediye takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Bakan Varank, açılıştan sonra binada gezerken alanda öğrencilerle sohbet etti. Bakan Varank, gezisinde bir çalışanın telefonla acente hizmeti verdiğini görünce telefonu alarak görüşmeye dahil oldu. Bir süre telefonla konuşan Bakan Varank, karşıdaki kişinin aldığı hizmetten memnun olduğunu kaydetti. Stajyer öğrencilerle de görüşen Bakan Varank, kendisine sunulan bir projeye Kepez Belediyesi'nin ise ortak olması yönünde istekte bulundu. Bunun üzerine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de yapılacak ortaklıktan memnuniyetlerini dile getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-03-12 15:20:18



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