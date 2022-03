Doç. Dr. Hüseyin Balıkcı: Sağlık turizmiyle 65 ülkeye hizmet verdik 

ANTALYA, (DHA) Türkiye´nin sağlık turizmi destinasyonları içinde Antalya´nın önemli bir yer tuttuğuna değinen Doç. Dr. Hüseyin Balıkcı, "Bugüne kadar 65 ülkeden yaklaşık 2000 hastaya kliniğimizde hizmet verdik. Bu anlamda Türkiye sağlık turizmine destek olmak bizim için büyük bir mutluluk. Sağlık turizmiyle Türk hekimlerinin gücünü tüm dünyaya göstermeyi hedefliyoruz" dedi. Son operasyonunda Litvanyalı bir hemşireye burun estetiği ameliyatı yaptığını belirten Balıkcı, sağlık turizminde referansın önemine dikkat çekerek açıklamalarda bulundu. Balıkci, burun ameliyatı sonrası hastaların 1 hafta içinde sürüntü testi verebileceğini sözlerine ekledi. Miami´de yaklaşık 12 yıl önce olduğu burun estetiği ameliyatı sonra Michael Jakson´a benzetilen 36 yaşındaki Litvanyalı hemşire Gintare Gnedojute, revizyon ameliyatı için Doç. Dr. Hüseyin Balıkcı´yı tercih etti. Litvanya´dan burun estetiği revizyonu için gelen 36 yaşındaki Gnedojute, "Türkiye´ye önceden de gelmiştim. Yemekleri kadar ülkenin güzelliği de beni cezbetmişti. Türk insanının hem dürüst hem de yardımsever olması beni çok etkiledi. Tatil için iki kez Türkiye´ye gelmiştim. Son ziyaretim ise, sağlığım için oldu. Burun estetiği revizyonu için Türkiye´yi ve Türk hekimlerini tercih ettim" dedi. AMELİYAT 4 SAAT SÜRDÜ Ameliyat sonrası konuşan Doç. Dr. Hüseyin Balıkcı, "Daha öncesinde 1 kez burun ameliyatı geçiren hastamızda septumda C şeklinde deviasyonu, alt konkalarda hipertrofi ve asimetrik nostrilleri mevcuttu. Burun tipinin kavisli ve doğal gözükmesini istiyordu. Yaklaşık 4 saat süren operasyon sonucunda nefes alabilen, kavisli ve hastamızın istekleri doğrultusunda yüzüne en çok yakışan burnu yaptık. Rinoplasti cerrahisinde son teknoloji ürünlerini kullanıyoruz. Ameliyat sonrası morarma ve şişlik bu cihazlar sayesinde çok daha azaldı. Silikon tamponları mevcut, 1 hafta sonra tamponları çekiyoruz. Hastalarımız uygun maske seçimi yaparak gönül rahatlığıyla maske kullanabilirler. Yine 1 hafta sonrasında sürüntü testi verebilirler" diyerek ameliyat süreciyle ilgili bilgi verdi. "BURNUM YÜZÜNDEN MİCHAEL JACKSON´A BENZETİLDİM" Yaklaşık 12 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri´nin Florida eyaletinin ikinci büyük şehri olan Miami´de burun estetiği ameliyatı olan Litvanyalı Gintare Gnedojute, "Burnumla ilgili hoşnutsuzluklarım için ikinci kez ameliyat olma kararı aldım. Ameliyattan sonra beni çoğu kişi burnum nedeniyle Michael Jackson´a benzetti. Bu nedenle daha doğal bir buruna yeniden sahip olabilmek için Antalya´ya geldim" ifadelerini kullandı. "SOSYAL MEDYADAN REFERANS ALARAK GELDİM" Revizyon operasyonu için sosyal medya aracılığıyla Doç. Dr. Hüseyin Balıkcı´yı bulduğunu söyleyen Gintare Gnedojute, "Bu tip ameliyatlar için referans almak çok önemli. Ben, Hüseyin Bey´i sosyal medyadaki olumlu yanıtlar sayesinde buldum. Dünyanın birçok ülkesinden hastaya sahipti. Bu hastaların bazılarıyla internet üzerinden iletişime geçtim ve referanslarını aldım. Bu konuda tam güveni sağlayınca Hüseyin Bey´in kliniğiyle iletişime geçtim" dedi. "TÜRK HEKİMLERİNİN BAŞARISINI ÜLKEMDEKİ HERKESE ANLATACAĞIM" Türkiye´ye adım atar atmaz havalimanında karşılandığını ve oteline yerleştirilerek her konuda kendisine yardım edildiğini belirten Gintare Gnedojute, "Kendimi gerçekten evimde gibi hissediyorum. Klinik olarak; Türkiye´ye adım attığım andan itibaren ülkeme gidene kadar her konuda yanımda oldular. Tüm sorulara yanıt bulabildim ve ameliyatımı sorunsuz bir şekilde oldum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Türklerin misafirperverliğini ve Türk hekimlerinin başarısını ülkemdeki herkese anlatacağım" dedi. 65 ÜLKEDEN 2 BİN HASTAYA HİZMETLitvanya´dan gelen hastaları hakkında konuşan Doç. Dr. Hüseyin Balıkcı ise şunları söyledi: "Klinik olarak, sağlık turizmine destek olmak bizim için büyük bir mutluluk. Ülkemize her açıdan destek oluyor, ekonomimize katkı sağlıyoruz. Kliniğimizde, 65 ülkeden gelen yaklaşık 2000 hastaya hizmet verdik. Hizmet vermeye de devam edeceğiz. Türk hekimlerinin gücünü tüm dünyaya göstermeyi hedefliyoruz." DHA-Genel Türkiye-Antalya / Merkez

