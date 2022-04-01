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Erkek arkadaşı ile görüşen kadını dövüp, kameraya aldırdı

DHA

Erkek arkadaşı ile görüşen kadını dövüp, kameraya aldırdı


Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde erkek arkadaşıyla görüştüğünü öne sürdüğü Ş.G. adlı kadını tekme tokat dövüp, o anları da 4 arkadaşına çektiren K.E. ile yanındaki Ö.A., H.Ç. ile M.A. yakalanıp, adliyeye sevk edildi.
Olay, dün Duraliler Ulukapı Mahallesi, Şavlak mevkisinde meydana geldi. K.E., erkek arkadaşı ile görüşen Ş.G. ile konuşmak için zeytin bahçesinde buluştu. Çıkan kavgada K.E., Ş.G.'yi tokatlayıp, tekmeledikten sonra yerde sürükledi, defalarca karnına ve kafasına vurdu. K.E. ile gelen 4 arkadaşı da Ş.G.'nin dövüldüğü anları, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. K.E. daha sonra görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı. Ş.G.'nin şikayetinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.E., Ö.A., H.Ç. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kavgaya karıştığı belirlenen E.D.'nin ise arandığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2022-04-01 12:37:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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