Erkek arkadaşı ile görüşen kadını dövüp, kameraya aldırdı



Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde erkek arkadaşıyla görüştüğünü öne sürdüğü Ş.G. adlı kadını tekme tokat dövüp, o anları da 4 arkadaşına çektiren K.E. ile yanındaki Ö.A., H.Ç. ile M.A. yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Duraliler Ulukapı Mahallesi, Şavlak mevkisinde meydana geldi. K.E., erkek arkadaşı ile görüşen Ş.G. ile konuşmak için zeytin bahçesinde buluştu. Çıkan kavgada K.E., Ş.G.'yi tokatlayıp, tekmeledikten sonra yerde sürükledi, defalarca karnına ve kafasına vurdu. K.E. ile gelen 4 arkadaşı da Ş.G.'nin dövüldüğü anları, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. K.E. daha sonra görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı. Ş.G.'nin şikayetinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.E., Ö.A., H.Ç. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kavgaya karıştığı belirlenen E.D.'nin ise arandığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-04-01 12:37:22



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