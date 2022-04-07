ASAT Spor U18 Futbol Takımı Antalya şampiyonu oldu

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor U18 Futbol Takımı 20212022 U18 Futbol Ligi’nde Antalya şampiyonu oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü U18 Futbol Takımı 20212022 sezonunda zorlu mücadelelerin ardından Antalya şampiyonluğunu elde etti. Sezona U18 2. Grup’ta başlayan ASAT Spor, grup müsabakalarında 16 maçta 13 galibiyet 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ile grubu ikinci sırada bitirerek, playoff oynamaya hak kazandı. Playoff gruplarında Kunduspor, Antalya07 Spor, Payallar Konaklıspor, takımlarıyla zorlu mücadeleler gerçekleştiren ASAT’lı gençler 3 maç sonunda 2 galibiyet 1 beraberlik alarak Antalya şampiyonu oldu.

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