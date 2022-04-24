Sakaryaspor, Spor Toto 1'inci Lig´e yükseldi



Serik Belediyespor Sakaryaspor: 1-2Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA)STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Yusuf Aydın, Muhammet Yıldız, Tuncay Ercan

SERİK BELEDİYESPOR: İsmail Cengiz Mehmet Sak, Sezer Yıldırım, Atakan Cangöz, Furkan Yaman, Burak Göksel (Dk.46 Çınar Tarhan), Gökhan Payal, Yusuf Onur Arıkan, Sebahattin Usta (Dk.78 Ahmet Çakmak), Burak Sürmeli (Dk.69 Fuat Bavuk), Hüseyin Doğan (Dk.46 Hasan Bilal)

SAKARYASPOR: Furkan Köse Çağlayan Menderes, Doğan Ateş (Dk.59 Ömer Can Sokullu), Oğuz Kocabal, Ömer Bozan (Dk.59 Onur Ramazan Toprak), Ozan Sol (Dk.59 Okan Dernek), Burak Süleyman (Dk.89 Eyüpcan Delibalta), Oğuz Yıldırım, Hurşit Taşçı, Ümit Kurt, Mustafa Tahir Babaoğlu

GOLLER: Dk.68 Çınar Tarhan (Serik Belediyespor) Dk.5 Ömer Bozan, Dk.65 Onur Ramazan Toprak (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Sak, Atakan Cangöz, Hasan Bilal (Serik Belediyespor) Furkan Köse, Doğan Ateş, Ömer Bozan (Sakaryaspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta lider Sakaryaspor, deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Spor Toto 1'inci Lig´e yükseldi.5'inci dakikada gelişen Sakaryaspor atağında Ömer Bozan topu filelere gönderince takımını 1-0 öne geçirdi.

65'inci dakikada Onur Ramazan Toprak golü bulunca takımını 2-0 öne geçirdi.

68'inci dakikada Serik Belediyespor atağında Çınar Tarhan skoru 2-1 yaptı.

Başka gol olmayınca Sakaryaspor maçı 2-1 kazanarak 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta şampiyon olarak Spor Toto 1'inci Lig´e yükseldi.

Maç sonunda Sakaryasporlu futbolcular ve teknik heyet sahada şampiyonluklarını kutladı.

Teknik direktör Tuncay Şanlı da oyuncularıyla birlikte şampiyonluk sevincine katıldı. Şanlı, "Sakaryaspor olarak şampiyonluğu hak ettik, bugün de bu galibiyetle Spor Toto 1'inci Lig´e yükseldik" dedi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-04-24 18:05:48



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