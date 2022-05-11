Özel bireylerden ‘En Özel Festival’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel bireylerden ‘En Özel Festival’

İHA

Özel bireylerden ‘En Özel Festival’

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği Özel Çocuklar Bilim, Sanat ve Spor Festivali’nde (ENFEST) özel bireylerin gösterileri büyük beğeni topladı. Özel bireyler ‘En Özel Festivalde’ gönüllerince eğlendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Engelliler Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali düzenlendi. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Cam Piramit Yanı Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen festivalin açılışına Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, engelli bireyler, aileleri ve öğrenciler katıldı.

“Engelli bireyler hayatın içinde olmalı”
Engelli bireylerin hayatın içinde olması gerektiğine değinen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Bütün insanları, bütün insanlığı kucaklamayan, insanlığa aynı gözle bakmayan hiçbir anlayış, insani ve vicdanı olamaz. İnsan için olmayan, insanı merkeze almayan hiçbir politika, hiçbir strateji dünyada refah ve huzur getiremez. Engelli vatandaşlarımızın iyi bir eğitim almaları, istihdam imkanlarına ulaşmaları, hayatlarının kolaylaştırılması, tedavileri, rehabilitasyon süreçleri, barınmaları gibi tüm ihtiyaçlarını devletimizin en önemli görevlerindendir. Tüm kamu kuruluşları bunu bir görev addetmektedir. Bu doğrultunu engelli bireylerin hayatın doğrudan içinde olması adına bir seferberlik ilan edilmiştir” diye konuştu.

“Yaşam kalitelerini yükseltmeye çalışıyoruz”
Festivalin açılışında konuşan Genel Sekreter Cansel Tuncer, sosyal hayatta empati duygusunun geliştirilmesi ve engelliler alanında farkındalık oluşturulması amacıyla bu tür etkinlikleri önemsediklerini söyledi. Asıl engelin hayatın her alanına erişebilir olarak düzenlenmemesi, ‘Sen bunu yapamazsın’ şeklinde ön yargılardır diyen Cansel Tuncer, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizdeki engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi için çalışıyoruz. Sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak ve sorunlarına daha kolay ve daha hızlı çözüm bulabilmeleri adına üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirme çabası içindeyiz. Yaptığımız faaliyetleri bireysel farklılıkları dikkate alarak, toplumda yaşayan her bireyi hayatın her alanına özgür bir şekilde katılmasını sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

“Özel bireylerden gösteri”
Açılış konuşmalarının ardından özel eğitim okullu öğrencileri hazırladıkları sanatsal ve sportif etkinlikleri sergiledi. Özel öğrencilerin dans ve müzik gösterileri, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Özel bireyler, müziğin ritmi ile bol bol dans ederek, eğlendi. Daha sonra ise Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Genel Sekreteri Cansel Tuncer, özel eğitim kurumlarının hazırladığı sergi alanını gezdi. Etkinlik çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nin bando ve dans gösterileri ile şenliğe renk kattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Parkta koyun otlatma' cinayeti sanığının tahliye talebine ret
YEREL HABERLER 'Parkta koyun otlatma' cinayeti sanığının tahliye ...
Özel eğitim öğrencisinden sergi
YEREL HABERLER Özel eğitim öğrencisinden sergi
Türkiye’nin ilk Tarım Fuarı 7 yıl aradan sonra kapılarını açtı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: “Verimli toprakları ekonomik değere dönüştürüyoruz” “Fuar, tarımın buluşma noktası olacak”
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk Tarım Fuarı 7 yıl aradan sonra ...
Başkan Ulutaş:" 54 mahallede hizmet için varız"
YEREL HABERLER Başkan Ulutaş:" 54 mahallede hizmet için varız"
Gazipaşa’da jandarmadan ‘Sevgi Yürüyüşü’
YEREL HABERLER Gazipaşa’da jandarmadan ‘Sevgi Yürüyüşü’
Evinde ölü bulunan tıp öğrencisinin cenazesi gözyaşları içinde alındı Yabancı uyruklu öğrencinin arkadaşları gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan tıp öğrencisinin cenazesi ...
Akdeniz Üniversitesi’nde Bitki Islahçıları Günü kutlandı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’nde Bitki Islahçıları Günü ...
Kepez’de otizmli bireylere özel ‘Asker kına gecesi’
YEREL HABERLER Kepez’de otizmli bireylere özel ‘Asker kına gecesi’
Çalıştığı mağazayı e-ticaret üzerinden dolandıran şüpheli yakalandı İnternetten gelen siparişleri kargoya vermiş gibi gösterip iptal ederek mağazayı 217 bin TL’lik zarara soktu
YEREL HABERLER Çalıştığı mağazayı e-ticaret üzerinden dolandıran ...
Konyaaltı’nda minikler farkındalık için yürüdü
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda minikler farkındalık için yürüdü
Falezlerin üzerindeki yamaç paraşütü heyecanı ABD’li turisti kendinden geçirdi Kısa süreli baygınlık geçiren turist, paraşüt pilotunun konuşmalarıyla kendine geldi O anlar aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Falezlerin üzerindeki yamaç paraşütü heyecanı ABD’li ...
Kaza yapan araçtan yola dökülen yağı trafik polisi toz dökerek kapatmaya çalıştı
YEREL HABERLER Kaza yapan araçtan yola dökülen yağı trafik polisi ...
Şafak Mahallesine Kepez Evi
YEREL HABERLER Şafak Mahallesine Kepez Evi
Demir kapakları çalınan yürüyen merdiven vatandaşa eziyet oldu Hırsızlar yürüyen merdivenlerin kuyu kapaklarına dadandı Şans eseri kimse düşüp yaralanmazken çalınan kapağın çevresi kapatıldı
YEREL HABERLER Demir kapakları çalınan yürüyen merdiven vatandaşa ...
La Travıata bu sezon son kez sahnede
YEREL HABERLER La Travıata bu sezon son kez sahnede
Marmara'da deniz kestanesi avcılığı yasaklandı
YEREL HABERLER Marmara'da deniz kestanesi avcılığı yasaklandı
Muratpaşa Çevre Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Muratpaşa Çevre Festivali başlıyor
ABD'li turist, paraşütte heyecandan bayıldı
YEREL HABERLER ABD'li turist, paraşütte heyecandan bayıldı
Antalya'da depoya yapılan baskında 11 bin litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da depoya yapılan baskında 11 bin litre kaçak ...
MATSO Başkanı Güngör: “İhracat yapan firmalarımızı destekliyoruz”
YEREL HABERLER MATSO Başkanı Güngör: “İhracat yapan firmalarımızı ...
Uyuşturucu satıcılarından basın mensubuna: “Baronları çek dayı baronları, bizi değil”
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarından basın mensubuna: “Baronları ...
Fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu üç kadın kurtarıldı, çete lideri kadın tutuklandı Özbekistanlı kadın tacirinin adliyedeki rahat tavırları dikkat çekti
YEREL HABERLER Fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu üç kadın ...
Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye operasyon
YEREL HABERLER Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye operasyon
(Görüntülü) ANTALYA - ANTALYA&#039;DA SURİYELİ TIP ÖĞRENCİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - ANTALYA'DA SURİYELİ TIP ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.